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Приход к власти партии «Альтернатива для Германии» приведет к сближению Берлина с Москвой: немецкой экономике понадобятся российские ресурсы, чтобы восстановить влияние в Европе.

Об этом в эфире книжного клуба «Центр х Делиб» заявил бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Следующий этап — выборы во Франции и Германии. Если «Альтернатива для Германии» возьмёт власть в свои руки, они будут строить свой Четвёртый рейх… Это логично: у них экономика, у них всё есть — они должны быть главными. Во Франции сейчас бардак. Если все объединятся против Ле Пен, а в её рядах найдутся предатели, возникнут новые коррупционные скандалы или какой-нибудь другой скандал непосредственно перед выборами, она проиграет. Если она проиграет, «Альтернатива для Германии» рано или поздно возьмёт власть в свои руки, в этом нет сомнений. Тогда немцы будут штурмовать Еврокомиссию — они сделают всё для того, чтобы взять её под контроль. А когда они это сделают, история пойдёт по кругу. Им нужно будет зерно, нефть и сотрудничество с Россией», – заявил Царев.

При этом сценарии и Британия будет стремиться восстановить отношения с Россией, так как захочет быть альтернативным центром силы в Европе:

«А знаете, кто тогда станет нашим главным союзником? Оглянитесь на историю — Великобритания… И обратите внимание: если так будет, то в прошлый раз делили Польшу, а сейчас поделят Украину». Однако, по мнению Царева, если правые победят и в Германии, и во Франции, то это неизбежно приведет их к конфликту с Россией: «Вариант, если Ле Пен выиграет, для нас хуже. Если «Альтернатива для Германии» берет власть в свои руки, а Франция проигрывает, немцы штурмуют Еврокомиссию, и им нужно будет показать рост благосостояния, им нужна будет помощь России. А если во Франции и Германии к власти придут правые, то все равно, что мы в истории делаем шаг, который был раньше. Представьте себе: немцы уже взяли Францию, а дальше следует столкновение с Россией».

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