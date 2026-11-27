Война с Россией руками украинцев будет продолжаться до тех пор, пока европейцы не понесут нестерпимые расходы. Пока же выход из конфликта для них будет стоить гораздо дороже, чем его подпитка.

Об этом в эфире книжного клуба «Центр х Делиб» заявил бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что сейчас происходит, – это война России и Европы на территории Украины руками Украины. Если мы воюем с Европой, то прекратить военные действия мы можем только в диалоге с Европой. И поэтому логично приглашать европейцев, с ними разговаривать логично. Почему Кремль, Москва фактически выгнали европейцев из-за стола переговоров – потому что европейцы на этом этапе видят свое место за столом переговоров только для того, чтобы срывать эти переговоры. То есть у них нет конструктивной позиции – они начинают с ультиматумов… Поэтому, с одной стороны, с Европой, конечно, надо разговаривать. Другое, надо сформировать у Европы такое настроение и желание разговаривать. Они должны хотеть разговаривать и договориться. А как это сделать? Это можно сделать только одним способом. Продолжение войны для Европы должно быть дороже, чем прекращение войны. Что они сейчас тратят? 45 миллиардов евро — это 3% от внешнего долга Европейского Союза. Вот они… 45 осталось от прошлого кредита, 45 добавят от этого», – отметил он.