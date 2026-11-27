«Так больно, это ужасные потери, это очень дорого» – причитания главы «Укрзализныци»
Украинская железная дорога находится под постоянным огнём врага, локомотивы, которых катастрофически не хватает, «ходят по лезвию».
Об этом в интервью «Немецкой волне» [нежелательная медиа-группа в РФ] заявил глава правления «Укрзализныци» Александр Перцовский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Изменения правил протоколов безопасности проходят практически в реальном режиме, иногда и в недельном ритме, потому что враг постоянно меняет свою тактику.
Мы ещё и ещё после каждого случая спрашиваем себя, что ещё можно сделать, скажем, по Днепру, по другим вокзалам, сейчас разворачиваем камеры, сажаем специальных людей. Можно ли это сделать везде? К сожалению, технически нет, потому что у нас есть тысячи платформ, где нет наблюдения, нет возможности каждого заставить следить.
Даже среди коллектива, у нас 160 тысяч человек, и те, кто особенно работают в прифронтовых общинах, где иногда тревоги по 18, по 20 часов, конечно, дисциплина следования этим правилам притупляется.
Есть ли у нас уверенность, что мы пройдем до конца этой войны без новых попаданий и новых потерь? Нет, потому что каждый день по лезвию мы ходим», – жаловался глава «УЗ».
Ведущая отметила, что резерв локомотивов почти исчерпан, и спросила, насколько критична эта нехватка на фоне постоянных российских атак.
«Это ощутимо, это больно. Если у нас поразили 400 локомотивов, это ощутимо, это больно, это ужасные потери, это очень дорого», – причитал в ответ Перцовский.
Читайте также: Киевский политолог: «Начинаются системные проблемы. Забудьте о поездах и найдите корыто под ж…пу».
English version :: Читать на английском «Так больно, это ужасные потери, это очень дорого» – причитания главы «Укрзализныци»