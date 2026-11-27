Украинская железная дорога находится под постоянным огнём врага, локомотивы, которых катастрофически не хватает, «ходят по лезвию».

Об этом в интервью «Немецкой волне» [нежелательная медиа-группа в РФ] заявил глава правления «Укрзализныци» Александр Перцовский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Изменения правил протоколов безопасности проходят практически в реальном режиме, иногда и в недельном ритме, потому что враг постоянно меняет свою тактику.

Мы ещё и ещё после каждого случая спрашиваем себя, что ещё можно сделать, скажем, по Днепру, по другим вокзалам, сейчас разворачиваем камеры, сажаем специальных людей. Можно ли это сделать везде? К сожалению, технически нет, потому что у нас есть тысячи платформ, где нет наблюдения, нет возможности каждого заставить следить.

Даже среди коллектива, у нас 160 тысяч человек, и те, кто особенно работают в прифронтовых общинах, где иногда тревоги по 18, по 20 часов, конечно, дисциплина следования этим правилам притупляется.

Есть ли у нас уверенность, что мы пройдем до конца этой войны без новых попаданий и новых потерь? Нет, потому что каждый день по лезвию мы ходим», – жаловался глава «УЗ».