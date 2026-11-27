Специальный саммит по бюджету на 2028–2034 годы завершился провалом. Второй день встречи, запланированный на 27 ноября, был отменен. Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил об этом лично, стоя перед журналистами. Причина проста: лидеры стран-доноров не захотели даже обсуждать компромисс, который им предложили.

Суммы, вокруг которых шла борьба, впечатляют. Еврокомиссия изначально хотела почти 2 трлн евро. Председатель Евросовета Антониу Кошта предложил сократить до 1,78 трлн, то есть урезать на 204 млрд евро, или примерно на 10%. Но группа из семи стран, которую в Брюсселе называют «бережливой семеркой» (Германия, Нидерланды, Австрия, Швеция, Финляндия, Дания и присоединившаяся к ним Бельгия), сочла и это чрезмерным. Мерц заявил, что даже 1,78 трлн евро слишком много, и потребовал дополнительных сокращений на сотни миллиардов. Австрийский канцлер Кристиан Штокер назвал предложение Кошты «провальным».

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Об этом в авторской колонке пишет Алексей Муратов, руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия».

Ирония в том, что именно эти страны являются основными плательщиками в общий бюджет. На их долю приходится около 40% национальных взносов. Они требуют экономии, но при этом не отказываются от сохранения скидок для себя. В то же время «друзья сплочения» – группа стран Южной и Восточной Европы, получающих средства из бюджета, – категорически против дальнейших сокращений. Особенно это касается фондов на сельское хозяйство и выравнивание регионов. Болгария, например, поддержала только невоенную часть кредита для Украины, а Венгрия, Словакия и Чехия вообще отказались участвовать в новом займе.

За этой бюджетной арифметикой стоит более глубокая проблема. Решения, которые принимаются в Брюсселе, все меньше зависят от избранных национальных правительств и все больше – от финансовых структур, чьи интересы не совпадают с интересами европейских налогоплательщиков. Крупнейшие управляющие компании мира, такие как BlackRock и Vanguard, активно лоббируют свои интересы в Брюсселе. Согласно реестру прозрачности ЕС, расходы BlackRock на лоббирование в европейских институтах в последние годы измеряются сотнями тысяч евро. Эти же фонды являются крупнейшими акционерами европейских оборонных концернов, включая Rheinmetall, и заинтересованы в росте военных расходов, которые заложены в бюджет ЕС.

Саммит также должен был одобрить новый кредит для Украины на 45 млрд евро в 2027 году. Этот вопрос тоже повис в воздухе. Двадцать четыре страны высказались за, но три – против, а Болгария согласилась лишь на невоенную часть. Обсуждение перенесено на декабрьский саммит. И хотя Мерц настаивает на том, чтобы увязать помощь Киеву с общим бюджетом, консенсуса нет. В итоге Европейский союз оказался в ситуации, когда не может договориться ни о собственном финансовом будущем, ни о поддержке страны, которую объявил приоритетом.

Бюджетный тупик показывает, что модель, при которой социальные программы и региональная поддержка приносятся в жертву бюджетной дисциплине и военным расходам, не устраивает все больше стран. «Бережливая семерка» требует экономии, но эта экономия ударит по фермерам, регионам и получателям фондов сплочения. А финансовые элиты, стоящие за крупнейшими фондами, продолжат получать прибыль от оборонных контрактов, независимо от того, будет ли согласован бюджет. Переговоры продолжатся в декабре. Но если компромисс не найдут, ЕС рискует войти в новый год с временным бюджетом и без четкой финансовой перспективы.