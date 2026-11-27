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На фоне регулярных блэкаутов на Украине разгорается очередной сезон многосерийного жабогадюкинга под антикоррупционными лозунгами.

Сегодня переполох в курятнике устроила главред принадлежащего олигарху Томашу Фиале издания «Украинская правда» Севгиль Мусаева. Соросятня жалуется на давление со стороны Зеленского, на слежку со стороны СБУ и компанию травли в телеграме. Но самое главное – «борцов с коррупцией» ухватили за самое святое – за вымя! И обвиняют в неуплате налогов на десятки миллионов гривен и в минимизаторских схемах. По версии самих соросят, за этим тоже стоит политика.

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Так что же случилось? Давайте разбираться.

На выжженном войной, цензурой и репрессиями украинском политическом поле остались по сути две ресурсные группировки, которые сейчас с упоением жрут друг друга. Это Зеленский с его ворами, и соросята со связями в ЕС и глубинном государстве США.

Каждая из сторон имеет свои «боевые отряды». У Банковой это СБУ, а у соросят созданные с активным западным участием НАБУ и САП ( антикоррупционное бюро и прокуратура). С конца прошлого года эти малопочтенные структуры активно кидаются какашками друг в друга, обвиняя во всех грехах и дискредитируя.

Началось все с приснопамятной операции НАБУ «Мидас», после которой с должности слетел серый кардинал Банковой Ермак, а сейчас продолжается в виде новой операции – тоже с «древнеримским» названием – «Карфаген». В ходе последней, напомню, подозрения вручили целому ряду генералов СБУ, обвиненных в крышевании наркотрафика и мошеннических колл-центров. А одного из них – генерала Сергея Дуку – даже ненадолго арестовали. Правда, тут же отпустили под залог, после чего он развернул компанию по разоблачению разоблачителей.

А масла в огонь подливает сбежавший в Вену экс-генпрокурор Руслан Кравченко, публикующий свои разоблачения, которые бьют по обеим враждующим группировкам.

Но вернемся к «страдальцам за идею» из «Украинская правды». Издание заявляет о слежке СБУ за сотрудниками и о систематическом политическом давлении, связывая это с подготовкой компрометирующих материалов о главе фракции «Слуга народа» Давиде Арахамии. Том самом, напомню, который активно торгует фейсом на переговорах с Россией, изображая из себя «голубя мира».

Главред УП Севгиль Мусаева утверждает, что в последние месяцы автомобили с оперативными номерами СБУ стали преследовать ее сотрудников и дежурить по ночам возле домов их родителей.

«Наши источники в правоохранительных органах утверждают, что, заметив внимание нашей съемочной группы, Арахамия обратился к Антону Кравчуку, который руководил внутренней безопасностью СБУ. Те же собеседники говорят, что именно Арахамия лоббировал его назначение», – заявляет Мусаева.

Отдельная тема – обвинения главного финансового идеолога «слуг» в Раде Даниила Гетьманцева, обвинившего «правдорубов» из УП в неуплате налогов на более чем 60 миллионов гривен. Гетманцев ведь взялся не только за «Украинскую правду», но и за еще один теневой штаб соросят – Центр противодействия коррупции грантоедов со стажем Шабунина и Каленюк. Там обнаружились аналогичные схемы со 199 ФОПами. То есть налоговые претензии предъявляются сразу нескольким структурам, тесно связанным с внешним контуром управления Украиной.

В этих обвинениях связь с «Карфагеном» просматривается довольно отчётливо. Причём речь, похоже, уже не столько о последствиях самой антикоррупционной операции, сколько о переходе конфликта между НАБУ и СБУ в открытую войну, в которую оказались втянуты и СМИ Томаша Фиалы.

На это указывает последовательность событий.

4 ноября — второй этап операции «Карфаген». НАБУ и САП наносят удар по высокопоставленным сотрудникам СБУ и Нацполиции. Среди подозреваемых — генерал СБУ Сергей Дука.

13 ноября — Дука выходит из СИЗО. За него собирают 65 млн гривен залога более чем полутора тысячами отдельных платежей.

18 ноября — Дука выступает в Раде и прямо обвиняет НАБУ и медиапул Фиалы в сговоре по созданию рычагов давления на Зеленского. В тот же день «Украинская правда» публикует расследование своего автора Михаила Ткача о противниках НАБУ и САП.

23–24 ноября — глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев предъявляет «Украинской правде» претензии на 61 млн гривен в связи с использованием схемы работы через ФОП.

24 ноября — глава САП Александр Клименко заявляет, что неформальная группа «Монако» объявила войну антикоррупционным органам.

27 ноября —Мусаева публично жалуется на слежку, налоговые претензии и кампанию в Телеграм, обращаясь за помощью к «международным правозащитным организациям», то есть, если перевести на русский, пытается придать внутренней украинской сваре интернациональный характер с западниками в качестве арбитров.

А сам Клименко в интервью от 25 ноября совершенно недвусмысленно назвал происходящее ответной реакцией на оба «Карфагена». При этом он пока не называет открыто Офис Зеленского, переводя стрелки на некую «неформальную группу очень влиятельных людей».

И что же это за люди такие? Догадайтесь с трех раз.

На первый взгляд, ничего нового мы не видим. Одни и те же фигуранты жрут друг друга. Но если приглядеться, у «Карфагена» есть одно существенное отличие от «Мидаса».

В случае с «Мидасом» ударили по бизнесменам и политическому окружению Зеленского. В случае с «Карфагеном» они ударили по людям, которые сами располагают инструментами оперативной разработки, прослушивания, наружного наблюдения, сбора компромата и возбуждения уголовных дел.

А это противник совершенно другого рода.

Если раньше объект «журналистского расследования» мог преимущественно оправдываться и отбиваться в информационном пространстве, то теперь он сам способен организовать сбор материалов о журналистах, их работодателях, источниках финансирования и хозяйственной деятельности.

При этом наличие реальных налоговых нарушений и политическая мотивированность их обнаружения совершенно не исключают друг друга. То есть, у Фиалы и правда недоплачивают в бюджет, но у Зеленского озаботились этим не из любви к отечеству.

Ну и последнее. Так сказать, вишенка на торте. Есть и определённая ирония в том, что издание, годами публиковавшее голословные обвинения в адрес других людей до вынесения судебных решений, теперь само апеллирует к отсутствию официального акта проверки, когда обвинения бумерангом ударили по нему самому.

По существу же, происходящее вполне укладывается в модель ответного удара Банковой по всей инфраструктуре внешнего антикоррупционного контура — силовой, активистской и медийной.

Именно это делает нынешнюю серию киевского жабогадюкинга гораздо интереснее очередного скандала с неуплатой налогов.