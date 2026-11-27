Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Как ни упирался болгарский премьер Румен Радев, Урсуле фон дер Ляйен с подручными удалось таки заставить его и руководство страны согласиться с участием в кредитовании режима Зеленского. Радев изменил свою первоначальную категорическую позицию после бюджетного ультиматума германского канцлера Мерца и его европейских сторонников.

Премьер-министр Болгарии Румен Радев подтвердил, что страна присоединится к новому кредиту Европейского союза (ЕС) для поддержки Украины в размере 45 миллиардов евро, но не будет участвовать в финансировании закупок оружия и боеприпасов. Еще недавно Болгария находилась в группе стран, активно выступающих против нового кредита, наряду со Словакией, Венгрией и Чехией. Утверждение Радева прозвучало на фоне растущего политического давления на эти страны.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Исключительно политический шантаж главарей ЕС результатов не дал, и они использовали излюбленный прием – использование экономических санкций. Было заявлено о наложении штрафа в 23 миллиона, и одновременно прозвучала угроза об ограничении финансирования от ЕС для Болгарии. Повод избрали чисто «технический»: «за неспособность сократить расходы бюджета»! Стоит заметить, что этот штраф станет первым, наложенным за нарушение фискальных правил ЕС, цель которых — поддерживать разрыв между государственными расходами и доходами ниже 3% от объема экономического производства.

Экономист и депутат от болгарской партии «Возрождение» Димо Дренчев так прокомментировал это решение ЕК:

«Европейская комиссия говорит нам, что правительство сокращает расходы очень медленно. Но, на мой взгляд, они не в праве нам об этом говорить, потому что более 10 стран ЕС в настоящее время находятся в процедуре чрезмерного дефицита», – сказал он.

Дренчев пояснил, что предлагаемое ими резкое сокращение расходов ввергнет Болгарию в рецессию! Очевидно, что формальный повод для использования экономического рычага был использован как способ наказать страну за политическое «непослушание»…

Разумеется, местная оппозиция мгновенно воспользовалась ситуацией, обвинила власти в несостоятельности и потребовала «личной ответственности» за ситуацию от правительства!

Главный болгарский оппозиционер, лидер евроатлантической партии ГЕРБ Бойко Борисов патетически провозгласил:

«Правительство должно дать ответы, а не оправдания. Кто принимал решения, которые привели к этой ситуации, о которой предупреждала партия ГЕРБ?! Как удастся предотвратить санкции? Политическая ответственность имеет имена и не может оставаться анонимной!».

Под таким масштабным давлением Румен Радев и его правительство не устояли. Неизвестно, какие еще ультиматумы прозвучали в адрес непокорных болгар на внеочередном (специальном) заседание Европейского совета, где обсуждался бюджет ЕС на ближайшие семь лет. Ведь для нынешних правителей Союза стоял вопрос собственного выживания!

Уже в апреле будущего года французы изберут нового президента. Явным фаворитом в президентской гонке является Марин Ле Пен из крайне правой партии «Национальное объединение» (RN). Ле Пен угрожает наложить вето на следующий семилетний бюджет блока, включая предложенный фонд в размере 100 млрд. евро для Украины. Именно с помощью этого механизма ЕС надеется обеспечить финансовую поддержку Киеву после 2028 года…

Заправилам ЕС нужно было любым способом протащить свой бюджет до прихода Ле Пен к власти. Причем, аналитики прогнозировали существенную поддержку Ле Пен со стороны Италии, Польши и Испании, где на предстоящих в ближайшее время выборах, скорее всего, победу одержат правые националистические партии из числа евроскептиков.

Болгарский премьер не устоял под натиском Брюсселя, но попытался сохранить «хорошую мину».

«Мы будем участвовать, но опять же — никаких денег от Болгарии на оружие, никаких денег на войну на Украине», — сказал он.

Европейская комиссия (ЕК) разделила новый кредит в размере 45 миллиардов евро на 25 миллиардов евро для военной помощи и 20 миллиардов евро для бюджетной поддержки. Общая сумма ежегодных процентных платежей составит от 2 до 2,5 миллиардов евро, которые будут покрываться государствами-членами.

Радев приветствовал разделение кредита на две части и заявил, что Болгария примет участие в финансировании 20 миллиардов евро бюджетной поддержки, предназначенной для покрытия расходов на государственные услуги и заработную плату. Читай – в карман Зеленскому, и его коррумпированному окружению…

Киев не будет обязан погашать основную сумму кредита до тех пор, пока Москва не выплатит военные репарации. А, значит, не вернет никогда! Рэкет на государственном уровне от лица ЕС – в действии.

Удастся ли финансовой мошеннице дер Ляйен и нацистскому последышу, внуку гитлеровского прихвостня в должности обершарфюрера – канцлеру Мерцу сломать через колено чехов, словаков и венгров? К сожалению, ответ – скорее всего, да… Однако этой банде осталось не так долго рулить Европой. Грядут большие перемены. В обновленной Европе, после предстоящих выборов в ряде стран континента, их законное место будет на свалке истории.