«Готовится провокация типа «11 сентября», чтобы разжечь войну с РФ» – лидер польской оппозиции
Слова американской пропагандистки-русофобки Энн Эпплбаум, супруги главы МИД Польши Сикорского, о том, что в кулуарах европолитики обсуждают некое событие, которое убедит общественность в необходимости прямой войны с РФ – звучат как прямая угроза организации властями чудовищного теракта.
Об этом на канале «P.S.TV» заявил лидер правой оппозиционной партии «Конфедерация польской короны» Гжегож Браун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Историческая аналогия – Пёрл Харбор или 11 сентября. Потому что какой-нибудь скромной провокации в духе Гляйвиц может быть недостаточно. И госпожа Эпплбаум, похоже, говорит об этом с довольно серьёзным видом. Но хорошая новость, что поляки не поддались на такие пропагандистские уловки.
Госпожа Эпплбаум наверняка знает, что предыдущие провокации с ракетой, беспилотником и железной дорогой не сработали. Вспомните случай с ракетой, когда погибли двое наших соотечественников. И тогда всем сказали, что «это была российская ракета», хотя позже выяснилось, что украинская», – сказал польский политик.
По его словам, подобные случаи послужили для поляков «прививкой».
«Это сделало нас невосприимчивыми к последующим провокациям даже более масштабным. Поляки не повелись. И сам премьер-министр Туск публично жаловался на то, что большинство поляков пришли к выводу, что за этим стоит либо Киев, либо Варшава, либо оба.
Трагически опасно, что власти играют с нашей судьбой, играют с опросами, правительство действует как провокатор. Ведь если, не дай Бог, возникнет какая-то более реальная угроза, то сработает синдром мальчика, который кричал: «Волки!»
Мы должны вернуть себе независимость, а госпожа Эпплбаум как персона нон-грата должна занять подобающее место – уж точно не на польской общественной сцене», – призвал Браун.
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