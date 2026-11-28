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Слова американской пропагандистки-русофобки Энн Эпплбаум, супруги главы МИД Польши Сикорского, о том, что в кулуарах европолитики обсуждают некое событие, которое убедит общественность в необходимости прямой войны с РФ – звучат как прямая угроза организации властями чудовищного теракта.

Об этом на канале «P.S.TV» заявил лидер правой оппозиционной партии «Конфедерация польской короны» Гжегож Браун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Историческая аналогия – Пёрл Харбор или 11 сентября. Потому что какой-нибудь скромной провокации в духе Гляйвиц может быть недостаточно. И госпожа Эпплбаум, похоже, говорит об этом с довольно серьёзным видом. Но хорошая новость, что поляки не поддались на такие пропагандистские уловки. Госпожа Эпплбаум наверняка знает, что предыдущие провокации с ракетой, беспилотником и железной дорогой не сработали. Вспомните случай с ракетой, когда погибли двое наших соотечественников. И тогда всем сказали, что «это была российская ракета», хотя позже выяснилось, что украинская», – сказал польский политик.

По его словам, подобные случаи послужили для поляков «прививкой».