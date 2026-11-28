Если по-прежнему не наносить ущерб инфраструктуре НАТО, действующей в интересах бандеровской Украины, война против России будет вестись бесконечно.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо бить по точкам запуска в Ливии, надо сбивать дроны, летящие к нам на Балтику над Литвой, пусть они сыпятся им на голову. Надо сбивать самолеты-разведчики над Черным морем, над Средиземным морем наводят БЭКи на нас. Бить по цехам, где делают эти катера, в том числе в европейских странах.

Если не напрямую бить, то какие-нибудь партизаны должны появиться – вон, какие-то партизаны уже появились в Польше, в Болгарии, в Румынии, где там еще военные заводы горели?

Вот по всей Европе, по тем адресам, которые Министерство обороны публиковало, должны короткие замыкания случаться и гореть эти заводы.

Мы все равно к этому придем, у нас нет другого варианта, потому что, пока все это будет производиться на Западе, мы бесконечно будем этому противостоять, бесконечно будем с этим воевать.

Время подводного флота, мне кажется, пришло уже. Теневой флот Украины должен гореть просто во всех морях без исключения.

Неизвестные дроны сбивают разведанные НАТОвские самолеты – прекрасно. Следующий танкер или сухогруз, который подобьют на Балтике, должен дрейфовать в сторону Эстонии или в сторону Финляндии, трюмы там вполне могут оказаться просто под завязку забитыми взрывчаткой, боеприпасами.

Пусть они на себе чувствуют, что это такое, потому что эта безнаказанность, которая вызывает у Зеленского ощущение вседозволенности, она доведет нас до цугундера», – заявил Коц.