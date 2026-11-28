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Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель не согласна с утверждением немецкой пропаганды о том, что в случае победы России на Украине в Европу хлынет поток беженцев.

Об этом она заявила в подкасте «Относится к правде», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я никогда не понимала этого аргумента. Почему нужно ожидать массовое движение беженцев? Русскоязычные территории переходят к России. Русские не собираются отказываться от этого. Почему и нет. Ведь Украина перед вторжением обстреливала население Донбасса ракетами. Это всегда замалчивают. Там были условия, похожие на гражданскую войну. Население тоже бежало», – сказала Вайдель.

Она как политик намерена настаивать на том, чтобы в случае заключения мира украинцы покинули Германию.