Немецкая оппозиция: Украина перед СВО обстреливала русских Донбасса ракетами. Это скрывают
Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель не согласна с утверждением немецкой пропаганды о том, что в случае победы России на Украине в Европу хлынет поток беженцев.
Об этом она заявила в подкасте «Относится к правде», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я никогда не понимала этого аргумента. Почему нужно ожидать массовое движение беженцев? Русскоязычные территории переходят к России. Русские не собираются отказываться от этого. Почему и нет.
Ведь Украина перед вторжением обстреливала население Донбасса ракетами. Это всегда замалчивают. Там были условия, похожие на гражданскую войну. Население тоже бежало», – сказала Вайдель.
Она как политик намерена настаивать на том, чтобы в случае заключения мира украинцы покинули Германию.
«Движения беженцев не будет, если мир будет заключен. Наоборот, 1,1 млн украинцев, которые находятся в Германии, вернутся на родину. Потому что они там нужны», – сказала Вайдель.
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