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Слова политиков из Европы о готовности войти в переговорный процесс по Украине – лишь затягивание времени накануне большого конфликта.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все равно к этому придем – надо будет нам все-таки бить по странам европейским. Повторюсь, долго будем воевать. На этом фоне, конечно, экзотично выглядят предложения европейские по поводу их участия в переговорах… О чем с ними говорить? У них учения от Лапландии до Карпат идут вообще нон-стоп. Сейчас в Литве около шести тысяч солдат 10-й танковой дивизии Бундесвера утюжат полигоны, 20 ноября войска восьми стран НАТО форсируют Неман, на востоке Латвии только что закончились крупнейшие в истории учения бригады НАТО, которые были направлены против России. В Польше до 22 ноября шла эта самая «Коалиция 2026» в сотне километров от украинской границы. И там они репетировали ввод войск на территорию Украинымногонациональных сил. В Финляндии до сегодняшнего дня четыре тысячи человек, 40 с лишним самолетов отрабатывают воздушную войну. Еще там в районе Финского залива американские морпехи хотят тренировать. Требовать полноценной роли в переговорах и одновременно спонсировать одну войну и репетировать другую – какой-то такой экзотичный дипломатический ход. Он, скорее, нацелен на затягивание одного конфликта и на приближение другого, уже более страшного, и на самом деле предсказуемого по последствиям. При этом вся ответственность, конечно, ляжет на группе вот этих европейских лилипутов-временщиков, но в этом и главная трагичность этого исторического момента. Потому что, конечно, мир будет совсем другой после этого», – заявил Коц.

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