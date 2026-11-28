Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Германия сознательно отказалась от роли посредника в украинском конфликте.

Об этом сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель заявила в немецком подкасте «Относится к правде», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Германия всегда после Второй мировой войны выполняла функцию нейтрального посредника. Но мы больше не можем этого делать, потому что слишком глубоко погружены в этот конфликт против России. У нас победила партия войны, и мы потеряли эту роль», – сказала Вайдель.

Она осудила канцлера ФРГ Фридриха Мерца за однобокий подход к украинской проблеме.

«Если бы я была на месте Мерца, я бы просто порекомендовала немедленно вылететь в Россию и встретиться с Путиным, сесть за стол переговоров. А потом полететь к Зеленскому. Или сначала к Зеленскому. Но он постоянно находится в Киеве. Он ездит только в Киев, а не в Москву. Я не понимаю, как он может такое делать», – сказала Вайдель.

Сама она считает, что мирный договор не может быть заключен без признания территориальных завоеваний России, которые она назвала «коридором безопасности с НАТО».