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Вступил в законную силу приговор суда в отношении 7 членов этнической ОПГ, которые держали в страхе жителей г. Ливны Орловской области пока силовики не пресекли их деятельность.

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Проживающие в г. Ливны беспредельщики в январе 2025 г. терроризировали местных жителей: нападали на них, при этом применяли насилие и использовали оружие, в результате пострадали несколько ливенцев, которым был нанесен ущерб здоровью различной степени тяжести.

Своими выходками злоумышленники хвастались перед знакомыми и родственниками.

Преступники в итоге были задержаны и уже за решеткой рассказывали о всех деталях своих «подвигов».

Пока шло следствие, родственник нападавших пытался их «отмазать» от уголовного преследования и предложил взятку сотруднику регионального УФСБ, но попытка не удалась – он был задержан с поличным оперативниками в момент передачи денежных средств. Его осудили на 8 лет колонии строго режима и штраф свыше 10 млн рублей, сообщают Оперативные сводки.

Следом за ним за решетку отправятся и ливенские хулиганы. Их признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 (3 эпизода), п.п. «г», «д», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ. В зависимости от степени участия им назначено наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок от 3 лет до 4 лет 6 месяцев.

Одному из подсудимых, который является несовершеннолетним, назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно. Они пытались обжаловать приговор, но суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения.