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Венгрия делает всё, чтобы вложиться в отпущенный Брюсселем срок на отказ от российских энергоносителей и перейдёт, в частности, на закупку из Польши более дорогого сжиженного американского газа.

Об этом польскому «TVP» заявила заместитель премьера Петера Мадьяра, глава МИД Венгрии Анита Орбан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обычно на это уходят годы. У нас есть крайний срок по газу, установленный Европой – ноябрь следующего года. И да, мы работаем над диверсификацией. К счастью, Венгрия связана с шестью соседними странами газотранспортной инфраструктурой, и маршруты проложены в обоих направлениях. Это даёт нам возможность сформировать диверсифицированный портфель поставок природного газа, включающий как трубопроводный газ, так и СПГ. Мы также обсуждали с нашими польскими партнёрами возможность получения экономически выгодного доступа к энергетическим терминалам в Балтийском море для транспортировки газа с севера на юг. Все эти варианты необходимо рассмотреть с коммерческой точки зрения, как и варианты с Грецией, Хорватией или Румынией», – сказала Орбан.

По её словам, то же самое касается и нефти.

«Что касается сырой нефти, то сейчас мы закупаем большую часть нефти у России. У нас есть нефтеперерабатывающий завод, построенный на уральской нефти. Сейчас ведутся технические работы по его модернизации, чтобы он мог наиболее эффективно перерабатывать не уральскую нефть», – сообщила заместитель Мадьяра.

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