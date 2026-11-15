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В Венгрии в ходе обысков в рамках уголовного дела в отношении бывшего министра национального развития Миклоша Шестака обнаружили наличные на сумму более 17 миллионов евро.

Хотя экс-министра официально обвиняют в получении взяток по делу о закупках автобусов у компании Volánbus и других сделках, совершённых в период с 2015 по 2018 годы, на самом деле речь идёт о поиске аргументов для разрыва договора с «Росатомом» о достройке венгерской АЭС «Пакш», который Шестак подписал в 2014-м, передает корреспондент «Политнавигатора».

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Как сообщило Национальное управление по возврату и защите государственного имущества Венгрии (NVVH), 12 и 13 ноября его сотрудники провели скоординированные следственные действия в нескольких местах страны, в частности, в Будапеште, Пеште, Бекеше и Нограде, в рамках уголовного дела в отношении Миклоша Шестака, бывшего министра национального развития в правительстве Виктора Орбана в 2014-2018 годах.

В ходе обысков следователи обнаружили значительную сумму наличных, которые были закопаны в лесу, спрятаны в сельскохозяйственных и складских зданиях и жилом доме, а также хранились в большом сейфе, расположенном в потайном месте.

Общая сумма наличных, найденных за два дня обысков, составляет 5 071 632 000 форинтов (более 13,5 млн евро), 2 658 350 евро и 1 257 100 долларов США. Сотрудники NVVH передали эти средства в Государственное казначейство Венгрии, сказано в сообщении.

Миклош Шестак ныне является депутатом парламента Венгрии от Христианско-демократической народной партии, которая ранее была коалиционным партнёром партии Виктора Орбана «Фидес». Шестак был лишён депутатской неприкосновенности и арестован 30 сентября этого года.

«Это первый случай ареста бывшего министра с 1990 года. Его подозревают в получении взятки в размере 12 миллиардов форинтов», – написал тогда в социальных сетях нынешний премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

Миклош Шестак и Норберт Сивек, тогдашний генеральный директор Венгерской национальной компании по управлению активами, подозреваются в получении более 11 миллиардов форинтов в виде незаконных выплат через посредника в период с 2015 по 2018 год. Деньги были получены от представителя компаний, имевших контракты с Volánbus.

Однако венгерские комментаторы уверены, что истинной целью преследования Шестака является контракт на достройку венгерской АЭС «Пакш», который тогдашний министр подписал с «Росатомом» в 2014 году. ЕС и поддерживаемые из Брюсселя общественные организации типа Greenpeace с самого начала выступают против этого проекта, который может обеспечить энергетическую независимость Венгрии.

Как сообщал «Политнавигатор», Венгрия рассматривает возможность замены «Росатома» в качестве генерального подрядчика по расширению АЭС Пакш, и начала поиск альтернативных поставщиков в рамках пересмотра проекта.