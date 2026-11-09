Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Будапеште задержан родной брат экс-премьера Венгрии Виктора Орбана – Арон Орбан. Его обвиняют в «причастности в незаконной переправке людей через государственную границу» – речь о содействии в выдаче виз гастарбайтерам из Вьетнама.

Сам Виктор Орбан заявил, что таким образом новые венгерские власти пытаются расправиться с ним как политическим противником, а его брат является лишь инструментом, передает корреспондент «Политнавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Арон Орбан, брат бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, задержан по подозрению в незаконной переправке людей. Об этом 9 ноября со ссылкой на публикации в СМИ написал в соцсетях действующий глава правительства страны Петер Мадьяр.

Официально венгерская полиция сообщила, что следователи из Национального следственного бюро (NNI) и Национального управления по возврату и защите активов (NVVH) в понедельник проводят совместные следственные действия в рамках двух продолжающихся уголовных дел в Будапеште и двух населенных пунктах области Пешт. В полиции пообещали, что дополнительная информация по делу будет обнародована в понедельник во второй половине дня.

При этом венгерское издание Telex сообщило, что в понедельник утром сотрудники NVVH явились в дом в Фотлигете, связанный с компанией Арона Орбана. Президент NVVH Анна Унгер не захотела ни подтвердить, ни опровергнуть информацию издания, но отметила, что её ведомство «провело дальнейшие мероприятия» по делу, связанному с Ароном Орбаном, и что о них будет сообщено позже.

Два года назад Telex первым обнародовало аудиозапись, на которой сотрудники фирм, пытавшиеся обеспечить трудоустройство вьетнамских рабочих в Венгрии, полагались на связи Арона Орбана в правительстве. Получение необходимых для этого разрешений затруднялось тем, что квоты ограничивали количество рабочих виз для рабочих-иностранцев, а правительство Виктора Орбана строго определяло агентства по трудоустройству, которые могли этим заниматься.

Согласно тогдашним сообщениям СМИ, Арон Орбан и его компания Multi Shoot облегчала гражданам Вьетнама получение венгерской, а значит и шенгенской визы, записывая их на двухдневный курс в Печском университете. Сам Арон Орбан, как утверждалось, просил помощи у одного уполномоченного при премьер-министре, чтобы ускорить визовые процедуры для этих людей.

Созданный правительством Мадьяра антикоррупционный орган, NVVH, ещё 28 сентября объявил о начале расследования четырёх дел, касающихся периода премьерства Виктора Орбана. Производство, связанное с визовыми сделками, которые приписывают брату премьер-министра, стало одним из первых, которое взяли в разработку.

В свою очередь, сам Виктор Орбан 9 ноября написал в социальных сетях:

«Сегодня правительство должно было отчитываться перед Комиссией по национальной безопасности за шпионский скандал. Расправа является инструментом отвлечения внимания. В Венгрии происходит не привлечение к ответственности, а расправа. Когда для правительства что-то неудобно, в действие вступает NVVH. В этой грязной игре цель – ликвидировать политического противника и построить однопартийную систему. Цель – я, мой брат лишь инструмент».

Борьба с наследием Виктора Орбана для режима Петера Мадьяра является частью более широкой антироссийской кампании. Так, 3 ноября глава МИД Венгрии Анита Орбан (однофамилица, не родственница экс-премьера) объявила, что её страна намерена соблюдать установленный Евросоюзом срок отказа от российского природного газа – осень 2027 года.

О полном прекращении поставок российской нефти в Венгрию речь пока не идёт, однако, по словам главы венгерской дипломатии, концерн MOL уже работает над технологической адаптацией своих нефтеперерабатывающих заводов, чтобы они могли использовать нефть нероссийского происхождения, поступающую через хорватский трубопровод JANAF.

Кроме этого, в октябре появились сообщения о том, что Венгрия рассматривает возможность замены «Росатома» в качестве генерального подрядчика по расширению АЭС Пакш, и начала поиск альтернативных поставщиков в рамках пересмотра проекта.

Стоит отметить, что в задержании Арона Орбана есть и украинский след. В начале октября 2026 года венгерское издание 444.hu сообщило, что в марте этого года, когда Венгрия задержала два автомобиля инкассаторской службы «Ощадбанка», перевозившие десятки миллионов евро и долларов наличными и 9 кг золота, брат тогдашнего премьера якобы просил австрийского бизнесмена венгерского происхождения содействовать задержанию еще одного украинского груза – на этот раз в Австрии.