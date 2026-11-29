Проблема переговорной позиции Европы, в первую очередь, определяется их количеством агрессивных политиков и полным отсутствием единого понимания собственных позиций.

Об этом на канале газеты Парламентского Собрания Союза Беларуси и России «Союзное Вече» заявил генерал-лейтенант, вице-президент Российского совета по международным делам Евгений Бужинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Фон дер Ляйен опять забубнила о том, что вот прежде, чем мы начнём с русскими о чём-то договариваться – перемирие, энергетическое перемирие, зерновая сделка и так далее. Я думаю, что наше руководство даже отвечать не будет, пропустит мимо ушей и всё. Не хотите договариваться, не хотите участвовать — Бог вам судья.

Я вообще слабо себя представляю, исходя из собственного опыта, даже чисто технически, вот, соберётся их толпа, пять стран. Пять человек, плюс Евросоюз, плюс Евросовет, плюс ещё НАТО. Это такая толпа!

Причём я знаю, как работают делегации на любых переговорах, сам участвовал бесчисленное количество раз. Делегация может быть и 10, и 20 человек, но за столом всегда сидят всё равно три человека. Глава делегации, заместитель и ещё какой-нибудь член, остальные все сидят сзади, советники», – рассуждал генерал