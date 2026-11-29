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США и Великобритания развернули подготовку к боевым действиям в космическом пространстве в то время как в ООН Лондон продолжает призывать другие страны к «ответственности».

Об этом в подкасте Sitrep от британского канала BFBS Forces News заявила лектор по воздушной и космической мощи в Оборонной академии Великобритании и содиректор Института авиации и космонавтики Фримена при Королевском колледже Лондона Джулия Балм, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая попросила поделиться подробностями о британской 3-й эскадрилье космических операций (Space Operations Squadron).

«Великобритания вообще играет любопытную роль в космосе: с одной стороны, она продвигает на площадке ООН концепцию «ответственного поведения» в космическом пространстве, а с другой — развивает наступательные вооружения», – сказала Балм.

Она добавила, что создание космического подразделения происходит в то время, когда США заявили о наличии у них оружия на орбите.

«Кроме того, США развернули систему, использующую металинзы — своего рода средство для создания помех в радиоэлектронном спектре. Доступ к этой технологии был предоставлен в рамках совместных оперативных возможностей. Таким образом, Великобритания фактически присоединилась к использованию некоторых американских космических вооружений», – подчеркнула эксперт.

По ее словам, в вопросе, какое оружие у США в космосе, ясности нет, добавив, что неопределённость может быть даже полезна, чтобы сохранить эффект неожиданности в момент применения.

«К тому же, чтобы превратить космос в арену боевых действий, вовсе не обязательно размещать там специализированное оружие: любой спутник, по сути, может быть использован как камикадзе. Например, спутник можно направить так, чтобы он столкнулся с другим спутником — вот вам и оружие. То есть можно превратить в оружие уже имеющиеся объекты, даже не размещая в космосе собственно «оружейные» технологии», – говорит британка.

Она отметила, что размещение оружия в космосе — дело невероятно дорогое, а потому можно добиться серьезного воздействия и значимых результатов с помощью дешевых диверсионных методов на земле.