Россия обладает возможностями разместить ядерное оружие в космосе, чему не может помешать Запад.

Об этом в подкасте Sitrep от британского канала BFBS Forces News заявила лектор по воздушной и космической мощи в Оборонной академии Великобритании и содиректор Института авиации и космонавтики Фримена при Королевском колледже Лондона Джулия Балм, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ядерное оружие в космосе называют абсолютным кошмарным сценарием. И на этой неделе этот сценарий резко обострил военную повестку дня. Согласно сообщениям немецкой прессы, разведывательные агентства НАТО считают, что у России есть ядерный спутник, который может быть взорван в течение 60 дней. Это следует за аналогичными заявлениями, сделанными разведывательным управлением Министерства обороны США в прошлом месяце. Смогут ли западные военные справиться, если наши спутники будут уничтожены одним взрывом? Как будет выглядеть ответный удар?», – задала тему программы ведущая.

Балм эту информацию не подтвердила, но признала, что возможности такие у русских есть.

«Примерно за 19 дней до начала вторжения в Украину мы увидели запуск на орбиту «Космоса-2553», который был заявлен как научная возможность. Они изучали, как материалы и электроника выдерживают высокую радиацию на орбите. Отрицание заключалось в том, что это не ядерное оружие в космосе. Существуют научные приборы, которые могли бы проверить, будет ли возможность вывести ядерное оружие в космос. Но мы уже видели подобную возможность, размещенную на орбите с высокой радиацией. После этого и в последующие годы мы наблюдали некоторое ухудшение ситуации, и мы можем подтвердить, что это не было ядерным оружием, размещенным в космосе. Но я думаю, что есть преемственность в том, что мы видели от «Спутника» до «Космоса 2553». Если мы правы, то нам не удалось сдержать Россию от создания подобного потенциала. Вопрос сегодня в том, сможем ли мы удержать их от размещения его на орбите, и какие шаги последуют за этим», – заявила Балм.

В свою очередь военный аналитик профессор Майкл Кларк говорит, что если подобный взрыв произошел бы, то «он бы поджег практически все».

«Я имею в виду, что он вывел бы из строя множество средств связи в непосредственной близости и создал бы радиационный пояс точно так же, как это произошло со звездой. Таким образом, в конечном итоге русские бы сами себя подожгли. Конечно, они могли бы организоваться таким образом, чтобы у них бы что-то сохранилось бы, когда ни у кого другого или когда очень немногие другие сохранили бы что-то. Но я думаю, это было бы актом войны», – заявил Кларк.

При этом Балм добавила, что для ядерного взрыва в космосе не обязательно заранее выводить туда спутник — это можно сделать с помощью межконтинентальной баллистической ракеты.