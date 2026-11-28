Американский разведчик: Трамп научился блефовать, лгать, жульничать и воровать
Среди американских топ-политиков нет ни одного, действительно желающего прекращения войны за Украину.
Об этом на канале «Breaking news» заявил отставной морпех и американский разведчик Скотт Риттер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Трамп, когда обнимался с Путиным в Шэньчжэне, не притворялся. Он действительно хочет стать тем, кто положит конец войне между НАТО и Россией по трупам более миллиона украинцев. Но американцы были причастны к атаке на российские объекты в Бенгази, а Старлинк связан со всеми недавними атаками. Так что же, Трамп не в состоянии навязать свою волю? Или он лжет?» – спросил ведущий.
«Я думаю, что и то, и другое. Трамп учился не искусству дипломатии в духе Киссинджера, а в сфере недвижимости в штате Нью-Йорк, где нужно блефовать, лгать, жульничать и воровать, чтобы заключить более выгодную сделку.
Вот почему Трамп говорит, что «хочет мира», но при этом позволяет директору ЦРУ продолжать проводить разведывательные операции, в ходе которых собирается информация, способствующая атакам на Крымский мост, судоходство, и другим атакам», – сказал Риттер.
Он подчеркнул, что Трамп безусловно знает о военной помощи бандеровцам.
«Никто в его Кабинете министров не поддерживает его идею о мире с Россией. Ни один из них. Ни один. Марко Рубио, Пит Хегсет, Скотт Бизант ненавидят саму идею мира с Россией. А директор ЦРУ Редклифф постоянно говорит: «как бы мне убить побольше русских». Никто его [Трампа] не поддерживает.
Они создали ситуацию, в которой ни один россиянин больше не верит ни единому слову Трампа. Даже Кушнера и Виткоффа называют оппортунистами, которые используют ситуацию в личных корыстных целях.
Это буквально будет означать исчезновение Украины. Украина, население которой 10 лет назад составляло около 50 миллионов человек, скоро исчезнет. Это результат действий таких людей, как Трамп, и его неспособности взять на себя лидерство», – подытожил он.
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