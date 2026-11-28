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Главный редактор телеканала «Информер», который был и остается рупором Александра Вучича, на месяц отправлен в СИЗО. Но на акцию в его защиту пришло лишь несколько депутатов из фракции Вучича.

При этом экс-президент Сербии фактически сам анонсировал свой арест, и пригрозил в таком случае… объявить голодовку, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Главный редактор сербского телеканала «Информер» Драган Вучичевич, которого на днях задержали под аплодисменты депутатов от пробрюссельского «Студенческого списка», по решению суда арестован на 30 дней, и перевезён в центральный СИЗО Белграда.

Журналиста подозревают в том, что он «в течение длительного времени провоцировал общественную панику, делая неуместные заявления в эфире своего телеканала, а также препятствовал осуществлению правосудия, публикуя секретные документы и оказывая давление на прокуратуру». Вучичевич обвинений не признаёт и считает свой арест борьбой новых белградских властей со свободой слова.

В связи с этим сотрудники телеканала организовали 27 ноября протест и пресс-конференцию перед входом в СИЗО. На акцию протеста собрались несколько десятков человек, однако среди них было всего несколько депутатов из фракции Александра Вучича, хотя «Информер» продолжает поддерживать экс-президента Сербии.

Заместителем главного редактора «Информера» Деян Вукелич назвал Вучичевича политическим заключённым и предупредил собравшихся журналистов других СМИ, что завтра они также могут оказаться за решёткой, если их работа не понравится новой власти.

При этом на веб-портале «Информера» были обнародованы угрозы в адрес собственников СМИ, которые нынешний глава фракции «Студенческий список» Йово Бакича сделал полгода назад, во время протестов против Александра Вучича.

«Так или иначе, эти телеканалы должны быть отобраны у их владельцев. Самих же владельцев необходимо отправить в тюрьму. Они – массовые отравители сознания нации. Они опустошили народ. И по этой причине они должны провести за решеткой десятилетия – если не всю оставшуюся жизнь», – говорил Бакич, который ныне является кандидатом на пост министра внутренних дел Сербии.

Сам же Александр Вучич в последние дни сделал несколько заявлений о своём грядущем аресте – собственно, это было главным требованием сторонников «Студенческого списка» в ходе избирательной кампании.

Ранее в эфире телеканала Pink экс-президент Сербии сказал, что в отношении него не ведётся никаких разбирательств и что он не видит причин для своего ареста, хотя и готов к нему.

«Одни используют этот нарратив как дымовую завесу, другие – как прикрытие. Я для них – настоящий кошмар, даже если буду находится в тюрьме. Президент не подписывает никаких документов, связанных с деньгами, – за что же меня арестовывать?» – театрально заявил Вучич.

А 26 ноября в эфире телеканала «Информер» экс-президент Сербии сообщил, что в случае попытки его арестовать он объявит голодовку против действий новых властей.

«Я откажусь от лечения, я вообще ни от чего не стану принимать помощь. Вопрос лишь в том, когда именно я объявлю голодовку. А как только начну – пути назад уже не будет: я составлю письменное распоряжение, запрещающее врачам оказывать мне какую-либо помощь. Я буду непреклонен – это станет моей борьбой против них», – заявил Вучич.

Но пока новые власти позволят экс-президенту Сербии побыть на свободе. В авторской колонке в еженедельнике «Време» депутат сербского парламента от «Студенческого списка» Слободан Вукосавич написал, что не стоит ожидать реального судебного преследования Вучича и его приближённых до формирования «Правительства свободной Сербии».

Как сообщал «ПолитНавигатор», досрочные выборы президента Сербии состоятся 27 декабря 2026 года.