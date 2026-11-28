Полиция Польши задержала четырёх граждан Украины и одного поляка, которых подозревают в нанесении надписей «Слава УПА» на памятниках в Варшаве.

Хотя полиция привычно обвинила в организации этой акции спецслужбы России, однако под стражей остался лишь один человек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Польские СМИ со ссылкой на полицию Варшавы 27 ноября сообщили о разоблачении группы людей, которые будто бы по заказу российских спецслужб написали красной краской «Слава УПА» на памятниках Войску Польскому, жертвам геноцида на Волыни и героям Варшавского гетто в Варшаве. Также на памятниках были размещены наклейки с QR-кодами, ведущими к материалам об УПА.

Согласно выводам полиции, в ночь на 14 ноября мужчины могли совместно нанести граффити на три памятника в Варшаве, а за выполнение этого задания они должны были получить в общей сложности 1000 злотых (около 200 евро).

Первыми задержанными по делу стали 32-летний гражданин Польши и 16-летний украинец. Поляку были предъявлены обвинения в действиях в пользу иностранной разведки против Польши, осквернении памятника и мошенничестве, его поместили под стражу на три месяца.

А украинского подростка, который, по выводам полиции, мог быть причастен как к порче памятников, так и к мошенничеству по схеме «выдачи себя за другое лицо» (то есть работал в нелегальном колл-центре), суд по делам семьи отправил в районный центр временного содержания несовершеннолетних на три месяца.

Как отмечается, полицейское расследование выявило, что граффити было выполнено по заказу, а деньги перечислялись через посредников. Правоохранители установили, что один из телефонных номеров, которыми пользовался заказчик этих действий, мог принадлежать 24-летнему гражданину Украины.

После этого полицейские отправились по ранее установленному адресу в Новом Сонче, где нашли этого мужчину и его 19-летнего брата. В их квартире полиция обнаружила мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты, SIM-карты, наличные деньги в различных валютах и несколько банковских карт. В тот же вечер полицейские отправились во Вроцлав, где проживал 31-летний украинец, который также может быть связан с этим делом. В его квартире полиция обнаружила электронное оборудование, банковские карты и наркотики. Всех мужчин задержали и доставили в Варшаву.

Согласно выводам следователей, подозреваемые, вероятно, действовали в составе организованной группы и осуществляли деятельность от имени разведывательных служб Российской Федерации – хотя никаких доказательств этого не обнародовано.

31-летнему и 24-летнему украинцам были предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе, организации участия в деятельности иностранной разведывательной службы против Польши и осквернении памятника. Прокуратура ходатайствовала о трёхмесячном предварительном заключении для обоих мужчин. Однако суд не применил к ним никаких мер пресечения, их просто депортировали из Польши.

19-летнему украинцу, задержанному в Новом Сонче, было предъявлено обвинение в участии в организованной преступной группировке. В настоящее время он находится под надзором полиции, ему запрещено выезжать за пределы страны и контактировать с другими лицами, связанными с делом.

Таким образом, под стражей по очередному «шпионскому делу» остаётся лишь один поляк, с которого, судя по всему, попытаются выбить показания на остальных подозреваемых. Но двум из них на это уже наплевать, поскольку они находятся на территории Украины – не исключено, что под крылом киевских спецслужб, которые в последнее время усилили провокационную работу в Польше.