Апелляционный суд оставил в силе пожизненный приговор санитару леса Сергею Шалаеву — ликвидатору нациста, убийцы и насильника Ганула. Судьи отклонили жалобу защиты, которая просила сократить срок заключения до 10 лет. Они прислушались к прокурорам, а те настаивали — Шалаев действовал хладнокровно, как машина-убийца, а не человек в аффекте.

Еще бы, ведь он прошел серьезную подготовку в спецподразделении полиции «Титан» и офицерские курсы на факультете разведки и специальных операций.

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Должно быть, на продажных судей подействовала и «антреприза» вдовы нациста Жанны Вознюк. Попытку родственников Шалаева передать ей 100 тысяч гривен вдовица назвала «смешной». Еще бы — «на похороны» супружника она и по сей день собирает с кастрюль миллионы! А «зарабатывает» выкладыванием в Инсте рекламы кабаков: «Здесь бывал мой муж».

Самка нациста поведала, что не доверяет словам Шалаева, который все время кается.

«Я до сих пор не верю в его раскаяние. Я до сих пор думаю, что это просто способ смягчить наказание. Он говорил, что начал раскаиваться, когда пришел домой после убийства. Но почему он не обратился тогда в полицию? Вместо этого он занимался тем, что удалял переписку по указанию своих кураторов и организаторов убийства», — бушевала Вознюк (заказчик, если он есть, до сих пор не найден).

Но самое циничное — это, пожалуй, вой вдовы о том, как сложно ей — особенно, финансово — воспитывать ребенка одной, без застреленного нациста.

Конечно, по этому поводу есть вопросы…

А не хочет она это сказать тем женщинам, которые потеряли кормильцев 2 мая 2014 года из-за Ганула — непосредственно и из-за таких как он? Не хочет сказать это тем матерям, которые сами растили детей, только не на миллионы, а впроголодь, а потом такие ганулы забрали их в ТЦК, а после были уже только похоронки. Или вообще всем вынужденным гражданкам Украины, воспитывающим в одиночку детей по причине могилизации их отцов? И в том числе — из-за такой вот убежденной идейной мрази, которую в Одессе хоть и отстреливают потихоньку, да все никак… вон как она в судах раздухарилась! Ничего не боится…

Да, а адвокат Шалаева заявила, что не согласна с решением апелляционного суда, и сообщила о намерении обжаловать его в Верховном Суде. А сотни комментариев по этому поводу в соцсетях — об одном: «Свободу Шалаеву! Свободу герою!».