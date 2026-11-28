Немецкого активиста, посетившего Луганск, СБУ достала в Германии
Немецкий общественный активист Марко Лео Замм стал подвергаться регулярным обыскам в своей стране после визита в ЛНР.
Об этом он сообщил в беседе с журналистом Патриком Баабом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Замм рассказал, что после посещения ЛНР его персональные данные разместили на подконтрольном СБУ сайте «Миротворец».
«С того момента мой багаж стали постоянно проверять. Когда я летел через Швейцарию, всё всегда было в порядке. Но если я летел через Франкфурт или иногда через Баден-Баден, то всегда проводился тщательный таможенный досмотр — проверяли, нет ли чего-то в чемодане. Раньше со мной такого никогда не случалось.
А потом, здесь, в городе, где я живу, во Фрайбурге, как-то вечером на улице оскорбили, назвав очень нехорошим словом — «сепаратистом», — и добавили: «Ну, ты еще увидишь, что тебе за это будет». Сказали это по-русски», – вспоминает немец.
Через некоторое время неизвестные проникли в его гараж, прокололи две шины и поставили рядом украинскую символику. Он добавил, что с тех пор не может избавиться от ощущения, что его постоянное прослушивают.
«В какой-то момент я отправился в Страсбург и спросил: «Что мне делать, если всё так продолжится? У меня ведь семья, дочь. Они, кстати, уже в курсе происходящего». Причем узнали не только от меня — другие люди тоже говорили: «Мы в курсе, мы знаем об этой проблеме, так что просто будьте осторожнее. Мы сами особо ничего не можем с этим поделать. Мы знаем, что они действуют очень, очень агрессивно». То есть я говорю сейчас о СБУ», – резюмировал активист.
English version :: Читать на английском Немецкого активиста, посетившего Луганск, СБУ достала в Германии