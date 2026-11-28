Немецкий общественный активист Марко Лео Замм стал подвергаться регулярным обыскам в своей стране после визита в ЛНР.

Об этом он сообщил в беседе с журналистом Патриком Баабом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Замм рассказал, что после посещения ЛНР его персональные данные разместили на подконтрольном СБУ сайте «Миротворец».

«С того момента мой багаж стали постоянно проверять. Когда я летел через Швейцарию, всё всегда было в порядке. Но если я летел через Франкфурт или иногда через Баден-Баден, то всегда проводился тщательный таможенный досмотр — проверяли, нет ли чего-то в чемодане. Раньше со мной такого никогда не случалось. А потом, здесь, в городе, где я живу, во Фрайбурге, как-то вечером на улице оскорбили, назвав очень нехорошим словом — «сепаратистом», — и добавили: «Ну, ты еще увидишь, что тебе за это будет». Сказали это по-русски», – вспоминает немец.

Через некоторое время неизвестные проникли в его гараж, прокололи две шины и поставили рядом украинскую символику. Он добавил, что с тех пор не может избавиться от ощущения, что его постоянное прослушивают.