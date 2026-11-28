Австрийский военкор: «В Европе не получится установить мир без России или вопреки ей»
В Европе прекрасно понимали цивилизационный раскол Украины, и заключение Минских соглашений стало подтверждением этого.
Об этом в эфире канала ServusTV заявил военный корреспондент австрийской телерадиокомпании ORF Кристиан Вершюц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Журналист возмущается, что только за почти пять лет украинской войны европейцы сподобились выдвинуть пять стран для переговоров с Россией, но при этом среди пятерки нет единой позиции.
«Нам что, ждать еще пять лет войны, прежде чем ЕС окажется в состоянии выработать хоть какую-то общую переговорную позицию? Если мы посмотрим на сложившуюся ситуацию, то должны четко осознавать: ЕС — в силу своей неоднородности — никогда не воспринимается всерьез, ведь за пять лет войны он так и не смог сформировать единую позицию для переговоров. Это один момент.
Второй же момент — совершенно очевиден (и здесь мы отчасти возвращаемся к анализу первопричин): в Европе невозможно установить мир без участия России или вопреки ей.
Разумеется, было бы лучше, если бы Россия пошла по иному пути — в том числе во внутренней политике, — но на это я повлиять не могу. Разумеется, я могу принять во внимание опасения России в сфере безопасности», – сказал военкор.
Он добавил,, что американцы прекрасно понимали, что вопрос вступления Украины в НАТО для России является «красной линией». Тем не менее в итоговом документе саммита альянса в 2008 году появилась формулировка, что когда-то Украина вступит в НАТО.
«О том, что Украина разделена, мы знали и раньше — иначе нам не пришлось бы заключать Минские соглашения», – подчеркнул он.
Ему возразили, что сегодня раскола нет.
«На подконтрольной правительству территории Украины, судя по опросам [демонстрирует пальцами символ кавычек], существует широкое согласие. Хотя стоит оговориться, что это происходит на фоне запрета 14 политических партий. Этот факт не стоит упускать из виду», – резюмировал Вершютц.
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