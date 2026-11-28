Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Европе прекрасно понимали цивилизационный раскол Украины, и заключение Минских соглашений стало подтверждением этого.

Об этом в эфире канала ServusTV заявил военный корреспондент австрийской телерадиокомпании ORF Кристиан Вершюц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Журналист возмущается, что только за почти пять лет украинской войны европейцы сподобились выдвинуть пять стран для переговоров с Россией, но при этом среди пятерки нет единой позиции.

«Нам что, ждать еще пять лет войны, прежде чем ЕС окажется в состоянии выработать хоть какую-то общую переговорную позицию? Если мы посмотрим на сложившуюся ситуацию, то должны четко осознавать: ЕС — в силу своей неоднородности — никогда не воспринимается всерьез, ведь за пять лет войны он так и не смог сформировать единую позицию для переговоров. Это один момент. Второй же момент — совершенно очевиден (и здесь мы отчасти возвращаемся к анализу первопричин): в Европе невозможно установить мир без участия России или вопреки ей. Разумеется, было бы лучше, если бы Россия пошла по иному пути — в том числе во внутренней политике, — но на это я повлиять не могу. Разумеется, я могу принять во внимание опасения России в сфере безопасности», – сказал военкор.

Он добавил,, что американцы прекрасно понимали, что вопрос вступления Украины в НАТО для России является «красной линией». Тем не менее в итоговом документе саммита альянса в 2008 году появилась формулировка, что когда-то Украина вступит в НАТО.

«О том, что Украина разделена, мы знали и раньше — иначе нам не пришлось бы заключать Минские соглашения», – подчеркнул он.

Ему возразили, что сегодня раскола нет.