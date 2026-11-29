«Австрийцы, немцы и даже британцы»: польский эксперт об истоках украинского национализма
В польской коллективной памяти нынешняя Украина – это бывшая Речь Посполитая.
Об этом на канале Elite Mentality Podcast заявила польский политолог президент исследовательского фонда Pro vita bona Магдалена Зентек-Веломская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий спросил, в чем причина «такой покорной политики Польши» по отношению к Украине.
Эксперт заметила, что украинский национализм был отнюдь не полностью стихийным движением.
«В значительной степени этот украинский национализм создавали австрийцы, затем немцы и даже британцы, хотя этот аспект известен меньше всего и обсуждается реже всего. Но, по сути, украинский национализм культивировался этими государствами с целью ослабления как России, так и Польши.
Это не было совсем спонтанно. Это была своего рода социотехническая операция – создание специфической формы национализма с целью последующего использования украинцев для ослабления России, а также для того, чтобы Польша не стала сильной в этом регионе», – говорит Зентек-Веломская.
По ее словам, польская элита и значительная часть общества, похоже, имеют какой-то барьер в восприятии и просто отказываются это признавать.
«В межвоенный период это во многом объяснялось тем, что Польшей по-прежнему управляли элиты, которые в некотором смысле были постфеодальными, аристократическими, по сути — потомками земельной шляхты. Для них Украина на протяжении многих столетий была просто территорией, предназначенной для эксплуатации — и ничего более. В конце концов, когда Речь Посполитая переживала свой наибольший расцвет? Это было в XVI и XVII веках.
Это был период, эпоха, когда дворянство эксплуатировало Украину и вывозило зерно по Висле в Гданьск. Из Гданьска зерно отправляли — по большей части силами голландцев — в Роттердам.
Ходили даже разговоры, что Роттердам — крупнейший польский порт, поскольку именно там это польское зерно в конечном итоге и продавалось. А откуда оно бралось? Разумеется, с Украины. Таким образом, где-то глубоко в польском сознании и коллективной памяти сохраняется модель польской империи, включающая в себя Украину — воспринимаемую как нечто исконно польское, принадлежащее Польше», – резюмировала глава фонда.
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