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В польской коллективной памяти нынешняя Украина – это бывшая Речь Посполитая.

Об этом на канале Elite Mentality Podcast заявила польский политолог президент исследовательского фонда Pro vita bona Магдалена Зентек-Веломская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий спросил, в чем причина «такой покорной политики Польши» по отношению к Украине.

Эксперт заметила, что украинский национализм был отнюдь не полностью стихийным движением.

«В значительной степени этот украинский национализм создавали австрийцы, затем немцы и даже британцы, хотя этот аспект известен меньше всего и обсуждается реже всего. Но, по сути, украинский национализм культивировался этими государствами с целью ослабления как России, так и Польши. Это не было совсем спонтанно. Это была своего рода социотехническая операция – создание специфической формы национализма с целью последующего использования украинцев для ослабления России, а также для того, чтобы Польша не стала сильной в этом регионе», – говорит Зентек-Веломская.

По ее словам, польская элита и значительная часть общества, похоже, имеют какой-то барьер в восприятии и просто отказываются это признавать.