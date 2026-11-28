Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская армия заняла Купянск-Узловой и опубликовала оттуда видео, где виден свежевыпавший снег, что сразу разоблачило ложь украинской пропаганды.

Об этом на своём канале заявил либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Российские войска объявили о контроле железнодорожного депо в районе Купянска-Узлового. Опубликовали видео, где и видно, что они находятся вот на территории железнодорожного депо. Важный, между прочим, объект, в центре города. Украинская армия довольно оперативно опубликовала видео, где также бойцы идут, рассказывают: «Вот мы в Купянске». Они, ничего не опасаясь, свободно идут по городу. И как бы создается полное ощущение, что действительно украинские бойцы так уверенно себя чувствуют в центре города, видимо, ими он и занят», – сказал Ширяев.