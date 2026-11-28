«Раз снег, значит, российская армия там» – Ширяев разоблачил фейк укро-СМИ
Российская армия заняла Купянск-Узловой и опубликовала оттуда видео, где виден свежевыпавший снег, что сразу разоблачило ложь украинской пропаганды.
Об этом на своём канале заявил либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Российские войска объявили о контроле железнодорожного депо в районе Купянска-Узлового. Опубликовали видео, где и видно, что они находятся вот на территории железнодорожного депо. Важный, между прочим, объект, в центре города.
Украинская армия довольно оперативно опубликовала видео, где также бойцы идут, рассказывают: «Вот мы в Купянске». Они, ничего не опасаясь, свободно идут по городу. И как бы создается полное ощущение, что действительно украинские бойцы так уверенно себя чувствуют в центре города, видимо, ими он и занят», – сказал Ширяев.
«Что, ты думаешь, произошло следующее? Буквально через очень короткий промежуток времени российские части опубликовали из этих же самых мест, где ходили украинцы, свое видео, но они дождались, когда выпадет снег.
И это было видео в снеге, который был вчера. И стало совершенно понятно, что более свежие видео. Вот такими методами идет борьба.
Российская армия выставила видео, в котором вообще никаких разговоров нет. Просто снег, и все сразу убито. Вот я хочу сказать, что довольно изощренные умы-то занимаются пропагандистской борьбой. Раз снег, значит, российская армия там», – добавил он.
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