Женщин в ВСУ домогаются и насилуют – Марта Гавришко
Украинские женщины в армии подвергаются сексуальному насилию.
Об этом на канале The Burning Archive заявила покинувшая Украину львовский историк Марта Гавришко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если проанализировать любые военные конфликты, включая войну в Украине, и поговорить о женщинах в армии, то можно заметить, что их активно превозносят феминистки-националистки и либералы, особенно те, кто поддерживает Украину.
Этих замечательных женщин восхваляют за их храбрость и патриотизм, однако многие из них пошли служить в украинскую армию по экономическим причинам. В Украине 41% населения живет за чертой бедности. У 26% домохозяйств нет никаких свободных средств — попросту говоря, нет никаких сбережений.
Многие из этих женщин сегодня остались одни — они стали матерями-одиночками, например, потому что их мужья пропали без вести в ходе боевых действий. И именно поэтому они и пошли в армию», – сказала Гавришко.
Она раскритиковала использование «либеральных лозунгов об эмансипации в интересах националистической повестки и для милитаризации общества», особенно когда мужчины прячутся.
«Как феминистка, я заявляю: армия не имеет ничего общего с эмансипацией или правами женщин. Когда началась война в Украине, я провела множество интервью с женщинами, и большинство из них столкнулись с сексуальными домогательствами и насилием в рядах вооруженных сил. При этом виновные — их сослуживцы и командиры — так и не понесли никакого наказания», – говорит Гавришко.
Она называет украинских женщин «представительницами мирного движения, потому что они пытаются спасти мужчин от насильственной мобилизации».
«Они рискуют своей свободой. Когда нарушаете работу призыва в армию, вы можете получить тюремное заключение от 8 до 15. В настоящее время Украина начала применять эти статьи и наказывать эти женщин, просто чтобы передать сообщение другим женщинам. И крайне правые просто преследуют их и заставляют записывать видео с извинениями», – добавил Гавришко.
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