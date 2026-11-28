Украинские женщины в армии подвергаются сексуальному насилию.

Об этом на канале The Burning Archive заявила покинувшая Украину львовский историк Марта Гавришко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если проанализировать любые военные конфликты, включая войну в Украине, и поговорить о женщинах в армии, то можно заметить, что их активно превозносят феминистки-националистки и либералы, особенно те, кто поддерживает Украину.

Этих замечательных женщин восхваляют за их храбрость и патриотизм, однако многие из них пошли служить в украинскую армию по экономическим причинам. В Украине 41% населения живет за чертой бедности. У 26% домохозяйств нет никаких свободных средств — попросту говоря, нет никаких сбережений.

Многие из этих женщин сегодня остались одни — они стали матерями-одиночками, например, потому что их мужья пропали без вести в ходе боевых действий. И именно поэтому они и пошли в армию», – сказала Гавришко.