«Женщина в окопе — это нормально, если она украинка», — британские СМИ

Александр Ростовцев.  
28.08.2026 19:28
  (Мск) , Москва
Просмотров: 655
 
Мобилизация, Сюжет дня, Украина


Пока сладкоголосые трубадуры Зе-офиса на все лады бренчат, что никакой мобилизации женщин не планируется, британское издание The Telegraph двумя ногами влезло в тему женского набора в ВСУ.

Цинизм подачи этой статьи способен вызвать омерзение даже у отрастивших носорожью шкуру читателей. В качестве «нормального» примера берут женщин, добровольно записавшихся на службу в ВСУ. Описывается их мужество, карьерный рост, успехи на фронте. Все это подается под соусом возможностей, равенства, признания.

Пока сладкоголосые трубадуры Зе-офиса на все лады бренчат, что никакой мобилизации женщин не планируется,...

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Достаточно разогрев почтеннейшую публику оптимистическими примерами, автор переходит к неприятной теме принудительной мобилизации женщин.

The Telegraph приводит сравнение: в британской армии непосредственно в боевых операциях участвуют менее 300 женщин, в украинской — около 5,5 тысяч. То есть британскому обществу массово отправлять собственных женщин на передовую не приходится. Зато украинцам объясняют, что война раскрыла «спящий потенциал» жиночек, а следом из шляпы манипулятора на свет извлекается израильская модель всеобщей мобилизации. Ловкость рук и никакого обмана. Отправили на убой мужчин, теперь можно и женщинами затыкать дыры на фронте.

Под мобилизацию женщин уже все готово: закуплены бронежилеты, сверстан и подписан план. Но впавшая в уныние «спильнота» никак не уверует в «невероятные возможности» для личностного роста женщин в окопах под артобстрелом и ФАБами.

Вобщем, похоже, недалек момент, когда Зе-фюрер сообща с Европой начнут выдавливать беженцев обратно. Как и мужчин, жиночек загонят регистрироваться в «Резерв+», а при появлении на границе с ЕС потребуют предъявить документы об освобождении от мобилизации.

Практика, что и говорить, людоедская. Но когда людоедство останавливало «просвещённую и гуманистическую» Европу, особенно если речь шла о её сытости и комфорте?

English version :: Читать на английском «Женщина в окопе — это нормально, если она украинка», — британские СМИ

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