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Среди украинцев, в отличие от 2022 года, большой радости от нынешних ударов по Крымскому мосту нет.

Об этом на канале The Burning Archive заявила покинувшая Украину львовский историк Марта Гавришко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Много людей были так счастливы, что Украина ударила по Крымскому мосту. Они делятся таким количеством фотографий, таким количеством мемов… Но те, кто очень внимательно следят за украинскими социальными сетями, заметили, что многие украинцы были не так счастливы, как радовались, например, в 2022 году. Почему? Они ожидали ответных мер, и они прекрасно знают, что у России гораздо больше средств, чем у Украины», – сказала историк.

Кроме того, она добавила, что этот мост имеет большое значение для Владимира Путина.