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Действия России на Украине нужно в первую очередь оценивать с точки зрения интересов государства

Об этом на канале Elite Mentality Podcast заявила польский политолог президент исследовательского фонда Pro vita bona Магдалена Зентек-Веломская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт отмечает, что пропаганда влияет на восприятие поляков, кого считать «агрессором», а кого – «жертвой», но люди уже способны анализировать факты.

«Они изучают подлинные мотивы, которыми руководствуется то или иное государство: почему Россия начала наступление, каковы ее стратегические цели, в чем на самом деле заключаются стратегические задачи различных стран — Украины, России, Китая, Соединенных Штатов, Германии и так далее», – сказала Зентек-Веломская.

«Подобное изображение России как, скажем так, «палача» Украины (да и Европы в целом), безусловно, является пропагандой. У России были вполне конкретные интересы в отношении Украины. В конце концов, не стоит забывать, что Украина — это, как говорится, «уязвимое подбрюшье» России. Именно «уязвимое подбрюшье», – отмечает глава фонда.

По ее словам, стратегическая значимость Украины для России совершенно иная, чем Польши или стран Балтии.

«А теперь и у западных стран — прежде всего у Германии — здесь есть свои интересы. В конце концов, еще во время Первой мировой войны Украина должна была стать германской сферой влияния. По большому счету, именно Германия способствовала созданию Украины. Затем началась Вторая мировая война; Германия тоже присутствовала там. Для неё это место служило важной базой. В определённом смысле здесь существует некое равнозначность — идёт ли речь об интересах Германии, России или США. Мы не оцениваем, какие из них лучше или хуже – это просто интересы других государств. Наша задача — определить, какая конфигурация будет для нас наиболее выгодной и предпочтительной», – подчеркнула эксперт.

Она уверена, что «Германия преследует свои интересы столь же беспощадно, как и американцы».