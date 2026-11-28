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Председатель парламента Молдовы Игорь Гросу предложил депутатам отметить Национальный день «у очень близкой страны» Румынии, который празднуется 1 декабря.

С такой инициативой он выступил на пленарном заседании, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы как румыны, все здесь, и каждый по отдельности — с документами или без документов, даже те, кто публично не признаёт: всё равно вы румыны, вы просто не знаете, что вы румыны, говорю вам я. Мы заявляем: «С днём рождения, Румыния!», – и благодарим за всё, что она делает для Республики Молдова», – сказал Гросу.

Депутаты в экстазе повскакали с мест и принялись аплодировать. Однако некоторые оппозиционеры остались сидеть.

«Коллеги, не слышу! Не слышу! Вот эта сторона!» — обратился к ним Гросу.

Одна из провластных депутаток попросила слово, чтобы тоже рассказать о своей любви к Румынии, но спикер предложил ей сделать это на приеме в румынском посольстве.

«Румыния вас ждёт! Давайте, там выступите, на приёме. Передайте мне всё в письменном виде, и я позабочусь об этом», – сказал Гросу.

Однако в посольстве блистала президентка Майя Санду. Она публично горевала, что объединение двух стран в «унирю» в 1918 году длилось недолго, и обвиняла Россию в том, что та разорвала этот союз.

«Наше общее европейское будущее будет таким, каким его представляли создатели унири в 1918 году: свободным, с гражданским достоинством и румынской идентичностью», — сказала Санду.

Тоска по унире очевидно объясняется тем, что Молдову не ждут в Евросоюзе. Это недавно в интервью румынскому телеканалу Dig24 признал молдавский министр иностранных дел Михай Попшой.

«Нет ни одного государства-члена, которое предъявляло бы нам какие-либо претензии в контексте вступления в ЕС. У нас прекрасные двусторонние отношения абсолютно со всеми. Нет никаких препятствий для вступления Республики Молдова или ратификации соглашения о присоединении. Но нужно признать, что есть ряд стран, которые не испытывают особого энтузиазма по поводу расширения в целом», – сказал Попшой.

Видимо, в Кишиневе решили, что легче отдаться Бухаресту, чем тщетно вымаливать милости у Брюсселя.