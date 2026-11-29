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Пока ЕС финансирует киевский режим, Украине не видать мира.

Об этом на канале The Burning Archive заявила покинувшая Украину львовский историк Марта Гавришко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока продолжается этот поток денег из ЕС, Украина не сможет изменить сложившуюся ситуацию, поскольку там поддерживают войну, а война означает отсутствие выборов. Война — это продолжение насилия и дальнейшее усиление ультраправых группировок, а также таких структур, как СБУ и других, причастных к этому насилию. Ведь нам известно — даже Госдепартамент США еще до 2021 года упоминал о существовании пыточных камер», – сказала нетипичная галичанка.

По ее мнению, необходимо прекратить финансирование киевского режима, чтобы добиться отстранения узурпировавшего власть в стране Владимира Зеленского.