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Российское командование переходит к зимней обороне, в то время как ВСУ гонят людей вперёд, не считаясь с потерями.

Об этом на своём канале заявил либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очевиден переход к обороне командования российской армии на некоторых участках фронта. Видимо, это связано с проблемой формирования оперативных резервов. Видимо, в Генштабе поняли, или командующие группировками войск, что они не дошли до городских кварталов до снега, и дальше продвижение вот такими темпами, которые привыкли всё время говорить, что находятся в постоянной стратегической инициативе, дальше продвижение в таком темпе чревато потерями выше средних. И если так продолжать всю зиму через поля, не там, где города, а именно через поля, то к весне многие командующие группировками войск могут вообще без армии остаться. Потому что сильно увеличилось количество дронов этих FPV на поле боя. В прошлом году было меньше. Сейчас просто вот совсем много уже стало. И дальнейшее каждое движение вперед дается гораздо большими усилиями, чем год назад», – отметил он.

«И, судя по всему, приняли решение, что в такой ситуации мы никуда не торопимся. Лучше поберечь личный состав, переходим к обороне, где это необходимо. Украинская армия считает необходимым наступать – пускай наступает. Потери украинской армии должны возрастать», – сказал Ширяев.