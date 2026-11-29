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Россия может предоставить Ливии средства поражения, с помощью которых правительство генерала Хафтара с огромным удовольствием будет топить суда, связанные с обеспечением украинских интересов.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Атакуя российские корабли, Украина преследует сразу несколько целей. Это прежде всего демонстрация возможностей, усиление позиций в торге о возобновлении работы украинских портов и экспорта. Сейчас эти переговоры модерируют Турция несколько стран Ближнего Востока. Замедление снабжения российских военных баз и экономический ущерб. Но это достаточно опасный расчёт, поскольку Москва может ответить не только усилением атак на украинские порты и рейды, но также переносом гибридных боевых действий в Балтийское, Средиземное море против судов, которые Москва считает связанными с обеспечением украинских интересов. Опора на местных союзников и военные базы в Калининграде, Ливии и Сирии позволяют Москве это сделать», – сказал политолог.

Он напомнил, что именно таким образом в своё время развивался кризис в Азовском и Чёрном морях, которые стали сейчас нефункциональными.

«Тем более, что атака в порту Бенгази вызвала острую реакцию у местного ливийского правительства, которое обещает отомстить. И ничего не мешает русским, условно говоря, дать дроны или средства какие-то поражения правительству генерала Хафтара, которое может начинать охотиться уже на украинские корабли в Средиземном море. В Балтийском море ситуация схожая, там есть база в Калининграде, в Балтийске, которая может быть использована для того, чтобы отомстить за то, что один из новейших российских корветов «Меркурий» лежит теперь на дне в гавани Бенгази», – тревожился Бортник.

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