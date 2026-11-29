Офис самопровозглашенной «президентки Беларуси» Светланы Тихановской хотел бы учиться у прозападных властей Молдовы.

Об этом дипломатический советник «президентки» Денис Кучинский заявил на «саммите гражданского общества» в Кишиневе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы пытаемся уже сейчас готовиться. Готовятся новые законы, новые реформы. Вот здесь мы с Молдовой хотели бы больше работать, чтобы получать ваш опыт и вашу экспертизу на наши законопроекты, реформы и идеи. Мы хотим учиться на хороших примерах, на позитивных, на негативных, на успехах и на ошибках», – сказал Кучинский.

Со своей стороны он предложил Молдове помощь в борьбе с «нарративами Кремля».

«Опыт, которым мы можем делиться с Молдовой это элементы того, как бороться с этой пропагандой, дезинформацией, вмешательством в выборы.

Нарративы, сделанные в Кремле, распространяются на многие страны. В том числе, на Беларусь и на Молдову. Если мы будем обмениваться технологиями и опытом, то мы будем сильнее», – рассуждал Кучинский.