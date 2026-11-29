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Запад провёл такую манипуляцию, что разрыв с Россией фактически происходил без участия украинцев, и не собирается менять свои методы антироссийской борьбы.

Об этом на канале «Delib» заявил вынужденный покинуть родной город после начала СВО депутат горсовета Николаева Максим Невенчанный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Большое количество чудо-специалистов из Польши, ещё самый известный Саакашвили, прокуроры приезжали учить, как правильно демонтировать, разрывать связи и выстраивать идентичность, и их ставили в пример… Вот такие всевозможные выходцы, наиболее отважные и рьяные [«свидомые» украинцы, типа Саакашвили и Авакова] – да, самая что ни есть идентичность. Самое комичное в этой истории, что основными энтузиастами в разрыве российско-украинских отношений были не украинцы, но выступавшие от имени украинского народа [под вывеской украинского национализма] – да. Такая история на Украине наиболее наглядна», – рассуждал Невенчанный.

Однако он добавил, что есть повод для тревоги.

«Этот сценарий сейчас обкатываться будет по всем постсоветским республикам. Думаю, что сейчас такая озадаченность стоит, в первую очередь, по Армении, по Азербайджану. Основная задача: внедрённый миф на перепрописанную картину мира – наложить любой повод для того, чтобы начать военное противостояние. По этому же сценарию с уже учтённым опытом – они развернут максимально эффективно», – предупредил экс-депутат.

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