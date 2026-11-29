«Нерешаемая задача» – экс-советник Зеленского о дефиците укро-бюджета
Из обещанных на 26 год 52 миллиардов долларов западные союзники дали Украине только 26 миллиардов.
Об этом в интервью политологу Руслану Бортнику заявил экс-советник Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Дефицит госбюджета на этот год – 36 миллиардов долларов. Но если ты подумаешь по поводу 52 миллиардов долларов, которые должны были зайти со стороны наших союзников в виде грантов, кредитов, из которых зашло по состоянию на начало сентября порядка 26 миллиардов долларов.
Потом уже были изменения, вот прям на протяжении последних 10 дней мы уже наверняка знаем, что из оставшихся скорее всего достаточно быстро в страну еще зайдет максимум 15 миллиардов долларов», – сказал Устенко.
«А что с 11 миллиардами, которые должны были зайти? Они же не зайдут. А если не зайдут, открывается дополнительная дыра в бюджете, которую надо как-то решать, как ее профинансировать.
А вот так вот решить впопыхах, когда ты находишься уже фактически в конце ноября, а у тебя остается один месяц до конца года – я слабо верю, что эта задача вообще решаемая.
А у тебя еще и падает экономика. Когда у тебя падает экономика, это значит, что ты меньше денег соберешь в государственный бюджет», – добавил он.
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