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Из обещанных на 26 год 52 миллиардов долларов западные союзники дали Украине только 26 миллиардов.

Об этом в интервью политологу Руслану Бортнику заявил экс-советник Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дефицит госбюджета на этот год – 36 миллиардов долларов. Но если ты подумаешь по поводу 52 миллиардов долларов, которые должны были зайти со стороны наших союзников в виде грантов, кредитов, из которых зашло по состоянию на начало сентября порядка 26 миллиардов долларов. Потом уже были изменения, вот прям на протяжении последних 10 дней мы уже наверняка знаем, что из оставшихся скорее всего достаточно быстро в страну еще зайдет максимум 15 миллиардов долларов», – сказал Устенко.