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Евросоюз обещает Украине кредит 90 миллиардов евро на 26-27 годы, который будет погашен за счёт реализации российских активов, которые были украдены в Европе.

Об этом в интервью политологу Руслану Бортнику заявил экс-советник Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В рамках программы на 26-27 год Украина получит от ЕС 90 миллиардов евро. По 45 миллиардов на год. Они будут распределены так, что 15 миллиардов евро заходит на госбюджет, а 30 миллиардов евро будут использованы для сектора обороны. Этот кредит специфический с той точки зрения, что его дают под гарантии тех средств, которые замороженные. Российские активы Центробанка на территории ЕС – там 180 миллиардов евро замороженные, и вот на половину из этих средств, на 90 миллиардов евро Украина получает средства. Для Украины это вроде как сейчас идет по статье кредитный ресурс по факту – и в Брюсселе, и во всех европейских столицах, и в Киеве. Но все понимают, что это не кредитный ресурс, а фактически грантовый ресурс», – сказал Устенко.