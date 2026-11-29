В Киеве абсолютно уверены, что им спишут долги в счёт украденных российских активов
Евросоюз обещает Украине кредит 90 миллиардов евро на 26-27 годы, который будет погашен за счёт реализации российских активов, которые были украдены в Европе.
Об этом в интервью политологу Руслану Бортнику заявил экс-советник Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В рамках программы на 26-27 год Украина получит от ЕС 90 миллиардов евро. По 45 миллиардов на год. Они будут распределены так, что 15 миллиардов евро заходит на госбюджет, а 30 миллиардов евро будут использованы для сектора обороны.
Этот кредит специфический с той точки зрения, что его дают под гарантии тех средств, которые замороженные. Российские активы Центробанка на территории ЕС – там 180 миллиардов евро замороженные, и вот на половину из этих средств, на 90 миллиардов евро Украина получает средства.
Для Украины это вроде как сейчас идет по статье кредитный ресурс по факту – и в Брюсселе, и во всех европейских столицах, и в Киеве. Но все понимают, что это не кредитный ресурс, а фактически грантовый ресурс», – сказал Устенко.
«Потому что там есть дополнительное соглашение к этому договору, которое говорит, что после окончания войны Украина должна будет сделать выплату только после того, когда получит средства на свои счета со стороны России. Репарации.
Если Украина не получит этот трансфер со стороны России, для того чтобы рассчитаться по этому кредиту, то тот замороженный актив будет немедленно реализован.
Потому что он используется сейчас как обеспечение этого кредитного ресурса», – добавил он.
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