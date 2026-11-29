«Сикорский жаждет катастрофы 11 сентября в Европе – как и его супруга» – экс-премьер Польши
Политики такого калибра, как министр иностранных дел Польши Томаш (второе имя Сикорского, кроме Радослав) Сикорский ни в коем случае не допустит разногласий с собственным окружением.
Об этом на канале «Do Rzeczy» заявил экс-премьер Польши Лешек Миллер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если он этого не сделает [не выставит Эпплбаум за дверь], значит, он полностью одобряет слова своей жены. Эти две позиции нельзя разделять.
Потому что нельзя считать, что с 8 утра до 16 вечера господин Сикорский министр, а после – муж, который может радикально менять свои взгляды. Каждый политик такого уровня – просто политик 24/7», – сказал экс-премьер.
«Министр Сикорский не стал поправлять свою жену. А просто убеждён, что она права и правильно оценивает ситуацию. Но даже если она что-то оценивает, у её мужа тоже есть право голоса, он может соглашаться с её мнением, вопрос – с его ли подачи такие действия?», – рассуждал Миллер.
Ранее американская пропагандистка-русофобка Энн Эпплбаум, супруга главы МИД Польши Сикорского, прямо намекнула, что в кулуарах европолитики обсуждают некое событие, которое убедит общественность в необходимости прямой войны с Россией.
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