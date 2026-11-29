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Бывший начальник штаба обороны Британии генерал Ник Картер на этой неделе опубликовал колонку в The Telegraph. Его рецепт спасения Балтии прост и изящен, как армейский анекдот: превратить Эстонию, Латвию и Литву в «военного дикобраза». Смысл в том, чтобы сделать гипотетическое вторжение настолько дорогим и болезненным, чтобы противник даже не сунулся.

Картер предлагает напичкать три маленькие страны бункерами, противотанковыми заграждениями, дронами, средствами радиоэлектронной борьбы, эшелонированной ПВО и высокоточным оружием, которого, как мы уже знаем, катастрофически не хватает всем. И добавить рассредоточенные подразделения с децентрализованным управлением, чтобы вся эта конструкция «продолжала работать под атакой».

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Об этом в авторской колонке пишет Алексей Муратов, руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия».

Проблема в том, что «дикобраз» – это не концепция, а смета. И она не сходится.

Начнем с того, что Прибалтика уже сейчас тратит на оборону больше, чем любая другая страна НАТО: по национальным бюджетам на 2026 год Литва 5,38% ВВП, Эстония – 5,4%, Латвия – 4,91%. Это – первое, второе и третье места в альянсе, где средний показатель составляет 2,86%. Суммарный военный бюджет трех стран достиг 8–10 миллиардов долларов. Для экономик с общим населением около 6 миллионов человек это колоссальная нагрузка. И местные СМИ уже открыто пишут, что избиратель не понимает, что он получает взамен.

Теперь посмотрим, сколько стоит «дикобраз» Картера. Только «Балтийская линия обороны» – проект фортификаций на границе с Россией и Беларусью – оценивается в 10 миллиардов евро. Страны Балтии готовятся потратить еще 12,2 миллиарда евро (14 миллиардов долларов) из кредитов ЕС на новые вооружения, технику и боеприпасы. И это только начало.

В документе, направленном в Еврокомиссию, четыре страны – Литва, Латвия, Эстония и Польша – прямо просят остальных членов ЕС совместно профинансировать укрепления, системы наблюдения, РЭБ, дроны и склады на границе протяженностью 1340 километров. То есть «дикобраз» для Балтии – это не национальный проект. Это счет, который предъявляют всему Евросоюзу.

На этой же неделе в Брюсселе с треском провалился внеочередной саммит по бюджету ЕС на 2028–2034 годы. Лидеры не смогли договориться, второй день встречи отменили, «бережливые» страны во главе с Германией демонстративно покинули переговорную комнату.

Предложение председателя Евросовета Антониу Кошты уже урезало первоначальный проект почти на 204 миллиарда евро, но Берлину и его союзникам этого показалось мало.

«Речь идет о сотнях миллиардов», – прямым текстом заявил канцлер Фридрих Мерц.

Деньги на текущие обязательства найти не могут. А тут – новая более чем спорная инициатива на 10-14 миллиардов, которая должна лечь на тот же трещащий бюджет.

И на фоне всего этого – миллионы протестующих на улицах. Люди требуют денег на образование, жилье и здравоохранение. Им говорят, что денег нет. Но для «дикобраза» в Прибалтике – наверняка будут изысканы.

Картер в своей колонке обмолвился:

«Мерилом успеха должно быть не количество подписанных контрактов или потраченных бюджетных средств, а скорость, с которой реальные военные возможности поступают к тем, кому они нужны».

Красивая фраза. Только контракты достанутся оборонным корпорациям, бюджеты – их бенефициарам, а «реальные возможности» – тем, кто не может свести концы с концами.