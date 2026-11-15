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В Молдове самозабвенно бросились комментировать откровенный фейковый вброс немецкого таблоида «Бильд» о том, будто Россия предлагает на переговорах США провести референдумы о независимости Гагаузии и Приднестровья.

Список фейков «Бильда» велик, и конкретно молдавскую тему пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать, ограничившись опровержением тезиса о требовании выхода Финляндии из НАТО.

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Поэтому пресс-секретарь молдавского премьера Думитру Чорич решил не стесняться и обрушился с обвинениями в адрес Москвы.

«Чем больше Молдова приближается к Евросоюзу, тем больше запугиваний и провокаций поступает со стороны Москвы, чтобы помешать нам. Мы по-прежнему сосредоточены на реформах и европейском пути. ЕС — это проект мира и процветания», – сказал Чорич.

Экс-председатель Конституционного суда Александру Тэнасе продемонстрировал, как рождался фейк от «Бильд» в травмированных русофобией мозгах. Еще до выхода публикации в немецком желтом издании он принялся комментировать слова президента США Дональда Трампа о том, что «сделка с Россией будет касаться всей Европы».

«Все европейские государства имеют серьёзные основания для беспокойства по поводу перспективы российско-американских договорённостей. В такой обстановке малые и уязвимые государства рискуют стать объектом сделок между великими державами. Республика Молдова, на территории которой размещены российские оккупационные войска, находится в особенно уязвимом положении», — написал Тэнасев в американской соцсети.

После публикации «Бильда» (а перед этим был еще и вброс российского издания-иноагента «Эхо») обрадованный собственной прозорливостью Тэнасе призвал отнестись к этим «материалам» серьезно.

Журналисту Корнелиу Чуря импонирует, что создатели фейка рассматривают нейтралитет как способ обеспечения безопасности Молдовы.