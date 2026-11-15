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Никто не может понять, почему Дональд Трамп не применит сразу все имеющиеся у него рычаги давления на Москву.

Об этом в эфире польского канала TVP World заявил экс-посол США на Украине Уильям Тейлор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть ли у президента Трампа рычаги давления на Путина? И что ещё важнее – готов ли он их использовать?», – спросил ведущий.

«Второй вопрос важнее, готов ли он. Но на первый вопрос ответ положительный. У Трампа есть рычаги давления на Путина, и Путин это знает. Путин знает, что если Трамп окажет на него давление, у Путина не будет выбора. У Трампа есть рычаги давления на Путина в экономическом, финансовом и политическом плане. В военном плане он может предоставить больше оружия украинцам. Он может предоставить им несколько систем ПВО. Он может дать разрешение на использование «Старлинк» и «Старшилд» на территории России. Да, у президента Трампа много рычагов давления, но это подводит нас ко второму вопросу. Будет ли он их использовать? Пока что ответ отрицательный», – ответил Тейлор.

Он признался, что не понимает мотивации Трампа.

«Понимаете, я не знаю. У людей есть теории о том, что происходит в голове у президента Трампа. У них есть теории о том, что происходит в голове у президента Путина, но на самом деле – никто не знает. Похоже, что президент Трамп принимает сторону русских, а не украинцев. Это необъяснимая аморальная, плохая, ужасная стратегия. Это необъяснимо. Это невозможно понять!», – причитал американский дипломат.

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