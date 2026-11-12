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Встреча в Абу-Даби изначально была обречена на провал, поскольку США больше не имеют решающего влияния на руководство Украины.

Об этом в эфире канала-иноагента «Редакция» заявил внесенный в РФ в список экстремистов и террористов экс-советник Зе-офиса Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Переговорная схема изначально неработоспособна. Она не может ни к чему привести. Почему? Основным спонсором войны уже больше года является Европа. Но Европы за столом переговоров нет. Америка не является основным спонсором войны, Киев всё меньше зависит от США. Вашингтон не даёт денег, предоставляет минимум разведывательной информации, да и то – возникают скандалы. При этом Америка пытается представлять себя в качестве посредника. Но для России она не посредник, потому что, всё-таки, снабжает Киев разведывательными данными и другими ключевыми сведениями, которые позволяют наносить ущерб Кремлю в ходе этой войны. Ну, такой себе посредник. Для Украины Америка тоже не вполне посредник, поскольку влияние американское падает, а европейское растёт… Сегодня, когда Трамп проиграл Сенат и Конгресс, то цена его в политике вообще минимальна. Зеленский давно и последовательно ведет политику пересидеть Трампа и помочь ему уйти, он откровенно играет с демократами. Какое влияние Трамп имеет на Зеленского в реальности? Расследование НАБУ — это максимум. Но президент неприкосновенен, он Ермака отдал, будет отдавать ещё по одному», – обрисовал картину Арестович.

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