Участие США в переговорах по Украине делает их менее перспективными из-за потери международного авторитета Вашингтона.

Об этом либеральный политолог из «партии мира» Борис Межуев заявил в эфире Радио РБК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Основная фигура на всех этих переговорах резко ослабела. Украина и в какой-то степени Европа перестали его бояться (Европа боится только его непредсказуемости, но потеряла мотив поддаваться на его угрозы).

А Россия, наверное, задается вопросом, какие экономические блага может принести ей Трамп, учитывая, что его политическое положение резко ослабело», – сказал Межуев.