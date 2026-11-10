Договориться по Украине не удастся из-за того, что Трампа никто не боится – либеральный философ

Елена Острякова.  
10.11.2026 21:57
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Участие США в переговорах по Украине делает их менее  перспективными из-за потери международного авторитета Вашингтона.

Об этом либеральный политолог из «партии мира» Борис Межуев заявил в эфире Радио РБК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Участие США в переговорах по Украине делает их менее  перспективными из-за потери международного авторитета...

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«Основная фигура на всех этих переговорах резко ослабела. Украина и в какой-то степени Европа перестали его бояться (Европа боится только его непредсказуемости, но потеряла мотив поддаваться на его угрозы).

А Россия, наверное, задается вопросом, какие экономические блага может принести ей Трамп, учитывая, что его политическое положение резко ослабело», – сказал Межуев.

По его словам, все российско-американские экономические проекты, которые обсуждались последний год, сейчас «подвисли» из-за потери контроля Белого дома над Конгрессом США.

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