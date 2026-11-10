Договориться по Украине не удастся из-за того, что Трампа никто не боится – либеральный философ
Участие США в переговорах по Украине делает их менее перспективными из-за потери международного авторитета Вашингтона.
Об этом либеральный политолог из «партии мира» Борис Межуев заявил в эфире Радио РБК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Основная фигура на всех этих переговорах резко ослабела. Украина и в какой-то степени Европа перестали его бояться (Европа боится только его непредсказуемости, но потеряла мотив поддаваться на его угрозы).
А Россия, наверное, задается вопросом, какие экономические блага может принести ей Трамп, учитывая, что его политическое положение резко ослабело», – сказал Межуев.
По его словам, все российско-американские экономические проекты, которые обсуждались последний год, сейчас «подвисли» из-за потери контроля Белого дома над Конгрессом США.
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