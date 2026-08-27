Арестович вылизывает Залужному: Ему и денег дадут, и все «упоротые» будут в восторге!
Только автор провального контрнаступа, он же распиаренный как «железный генерал» Валерий Залужный достоин заменить кокаиниста Зеленского во главе бандеровского режима.
Об этом на канале-иноагенте «Редакция» заявил внесенный в России в список экстремистов и террористов экс-советник Зе-офиса Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Есть первая тройка – Буданов, Зеленский, Залужный. Я думаю, что у Залужного приоритет. Не потому, что он мне более симпатичен, а потому что это объективно: армия за Залужного, члены семьи за Залужного, родственники за Залужного, волонтеры за Залужного.
Огромный кластер боевой, взвинченный, мобилизованный за Залужного. Как всегда, играет же ядерный электорат – те, кто готов грызть горло, биться и так далее.
Более того, у Залужного есть другая история: он подходит элитам. Зеленский не подходит элитам от слова совсем, потому что у всех очень длинный счет к Зеленскому, и несовместимость.
Буданов очень ограниченно подходит, и Буданова очень легко сбивать. Вспомним «Кто такой Кирилл?» – напомнил Арестович о прослушке окружения Зеленского, где, очевидно, упоминается террорист Буданов, задействованный в криминальных схемах режима.
«А Залужный выиграет у Зеленского в любой моделировании. Первый тур, второй, в любом моделировании выборов. Это раз.
Во-вторых, если мы берем сценарий смуты, общественного взрыва какого-то внезапного, и получается переформатирование власти в авральном режиме, то первый вопрос, который поставят вменяемые люди – это не только кому верят внутри, но и кому верят снаружи Украины.
Потому что мы же на аппарате искусственного дыхания. Украина существует только на международном финансировании. Теперь вопрос, кому дадут деньги, под чью фигуру.
А деньги дадут тому, кого примут элиты внутри Украины, и народ. Получается самоподдерживающаяся петля: Залуженный хорош внутри, потому что за него многие, и хорош снаружи, потому что за него многие внутри», – трепался аферист.
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