Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Только автор провального контрнаступа, он же распиаренный как «железный генерал» Валерий Залужный достоин заменить кокаиниста Зеленского во главе бандеровского режима.

Об этом на канале-иноагенте «Редакция» заявил внесенный в России в список экстремистов и террористов экс-советник Зе-офиса Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Есть первая тройка – Буданов, Зеленский, Залужный. Я думаю, что у Залужного приоритет. Не потому, что он мне более симпатичен, а потому что это объективно: армия за Залужного, члены семьи за Залужного, родственники за Залужного, волонтеры за Залужного. Огромный кластер боевой, взвинченный, мобилизованный за Залужного. Как всегда, играет же ядерный электорат – те, кто готов грызть горло, биться и так далее. Более того, у Залужного есть другая история: он подходит элитам. Зеленский не подходит элитам от слова совсем, потому что у всех очень длинный счет к Зеленскому, и несовместимость. Буданов очень ограниченно подходит, и Буданова очень легко сбивать. Вспомним «Кто такой Кирилл?» – напомнил Арестович о прослушке окружения Зеленского, где, очевидно, упоминается террорист Буданов, задействованный в криминальных схемах режима.