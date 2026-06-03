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В ВСУ имеет место такое явление, как геймификация (от английского game – игра) войны.

Об этом бывший военнослужащий США майор Станислав Крапивник заявил в интервью профессору университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Дисэну, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У украинцев есть программа поощрения. Если они взрывают дорогостоящую военную технику, они получают определенное количество баллов. Если уничтожают военнослужащих – других баллов. Если это не часть целевой зоны, они будут атаковать гражданскую технику или телекоммуникационное оборудование. Если этого нет в зоне, они будут атаковать гражданские грузовики, если их нет в зоне – гражданские автомобили, если и этого нет – бабушку, гуляющую с ребенком в коляске. Они должны хоть кого-то убить, чтобы получить определенное количество баллов», – сказал Крапивник.

При этом, если военнослужащие теряют дрон, их наказывают. Таким образом ВСУ убивают от пяти до десяти мирных жителей каждый день просто потому, что у беспилотника разряжена батарея. На заработанные баллы они приобретают новое оборудование.