«Бабушка с коляской – тоже поощрение». ВСУ убивают гражданских за бонусы

Елена Острякова.  
03.06.2026 13:47
  (Мск) , Москва
Просмотров: 637
 
Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Терроризм


В ВСУ имеет место такое явление, как геймификация (от английского game – игра) войны.

Об этом бывший военнослужащий США майор Станислав Крапивник заявил в интервью профессору университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Дисэну, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В ВСУ имеет место такое явление, как геймификация (от английского game – игра) войны....

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«У украинцев есть программа поощрения. Если они взрывают дорогостоящую военную технику, они получают определенное количество баллов. Если уничтожают военнослужащих – других баллов. Если это не часть целевой зоны, они будут атаковать гражданскую технику или телекоммуникационное оборудование. Если этого нет в зоне, они будут атаковать гражданские грузовики, если их нет в зоне – гражданские автомобили, если и этого нет – бабушку, гуляющую с ребенком в коляске. Они должны хоть кого-то убить, чтобы получить определенное количество баллов», – сказал Крапивник.

При этом, если военнослужащие теряют дрон, их наказывают. Таким образом ВСУ убивают от пяти до десяти мирных жителей каждый день просто потому, что у беспилотника разряжена батарея. На заработанные баллы они приобретают новое оборудование.

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English version :: Читать на английском «Бабушка с коляской – тоже поощрение». ВСУ убивают гражданских за бонусы

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