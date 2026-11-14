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Переговоры в Абу-Даби и не могли привести ни к какому результату, но всё равно необходимы России, чтобы дать Дональду Трампу повод не подписывать «адские санкции».

Об этом на пресс-конференции в Москве, организованной изданием «Украина.ру», заявил бывший политзаключенный – журналист из Запорожья Павел Волков, уехавший после освобождения в Россию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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