Бандеровцы дрогнут – но не на переговорах
Переговоры в Абу-Даби и не могли привести ни к какому результату, но всё равно необходимы России, чтобы дать Дональду Трампу повод не подписывать «адские санкции».
Об этом на пресс-конференции в Москве, организованной изданием «Украина.ру», заявил бывший политзаключенный – журналист из Запорожья Павел Волков, уехавший после освобождения в Россию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«По поводу переговорного процесса – в этом году завершение военных действий очевидно не будет. Но переговоры и не идут о завершении военных действий…
Понятно, что Европа является главным бенефициаром и спонсором Украины. Поэтому, конечно, и гарантии безопасности без Европы не могут быть даны, и вообще остановка военных действий без нее не произойдет.
Поэтому Европа присутствовать должна, это все понимают. Но чтобы она присутствовала там, у них должна быть позиция, у них должен быть свой переговорщик.
Россия правильно делает, что участвует в этих переговорах, потому что благодаря этому Россия сейчас не получает подписания Трампом так называемых «адских санкций» террориста-экстремиста Грэма.
Вопрос в том, что нет больших точек соприкосновения. Российское руководство явно надеется, что после ударов по украинской энергетике этой зимой Украина пойдет на некие компромиссы», – считает Волков.
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