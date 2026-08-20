Бородай: Натовцев полностью устраивает русская мясорубка на Украине

Страны НАТО тратят на Киев все свои ресурсы, за исключением демографического, чтобы война между русскими на Украине шла как можно дольше.

Об этом на канале «Первый республиканский» заявил депутат Госдумы РФ руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментируя слова генсека НАТО Рютте, который доволен успехами ВСУ на фронте, «но, к сожалению, фронт двигается в неправильную сторону», Бородай отметил, что это высказывание достаточно искреннее.

«Им наплевать на Украину, на её будущее и на всю эту биомассу, которую они выдвигают на фронт. Их устраивает мясорубка, которая происходит внутри единого народа. Потому что это один народ – мы, и те, кто воюет против нас – это просто предатели. Против нас есть и малороссы, и великороссы, а это представители одного огромного русского суперэтноса. Мы воюем со своими, к сожалению, только – с бывшими своими, которые уже больше своими никогда не будут. Поэтому война носит такой ожесточённый характер», – отметил он.

«А вообще, на Западе прекрасно понимают, что т.н. Украина – это наша земля, прекрасно понимают, что рано или поздно мы её получим обратно. И чем меньше на этой земле останется промышленных объектов, городов, чем меньше останется людей, которых, когда вернётся в родную гавань и Киев, и Одесса, и многие другие города, тогда те люди окажутся нашим мобилизационным ресурсом», – сказал Бородай. «А сейчас они в целом довольны, потому что одни русские убивают других русских. Да, Запад платит за это деньги, даёт технологии, поставляет вооружение. Он тратит свои ресурсы все, за исключением очень важного сейчас для всего Запада ресурса – демографического», – добавил депутат.

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