Британский генерал опозорился вслед за Каей Каллас тиражированием антироссийкого фейка о Громыко

Игорь Шкапа.  
12.11.2026 18:34
  (Мск) , Киев
Просмотров: 836
 
Великобритания, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Россия якобы использует в своих переговорах с Западом тактику известного советского министра иностранных дел Андрея Громыко.

Об этом в программе Frontline на Times Radio заявил бывший командующий британской армией Чип Чапман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия якобы использует в своих переговорах с Западом тактику известного советского министра иностранных дел...

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Чапман похвалил главу внешнеполитического ведомства эстонку Каю Каллас, известную своей оголтелой русофобией и не блещущей интеллектом.

«Каллас всегда была тем, кто реалистично оценивал внешнюю политику России, особенно потому, что она бывший премьер-министр Эстонии, и поэтому у нее нет иллюзий относительно того, что у нас есть эта революционная имперская Россия, во главе которой сейчас стоит Путин.

И именно поэтому она последние четыре года постоянно цитировала Громыко, бывшего министра иностранных дел СССР при Брежневе. Она всегда говорила, что в переговорах России есть три тактики. Первая — требовать максимум, чего-то, чего у вас раньше не было. Вторая — угрожать. И третье: не уступайте ни пяди в переговорах, потому что на Западе всегда найдутся полезные идиоты, которые уступят, и в итоге у вас будет треть или половина того, чего у вас раньше не было», – сказал Чапман.

По его словам, Россия использует эту тактику, когда отказывается согласиться на прекращение огня, требуя изначально заключить всеобъемлющее соглашение.

Стоит обратить внимание, что приписываемая выше Громыко фраза – это фейк. Ни в одном из источников такого рода слов (даже близких им по смыслу) не существует.

При этом Громыко действительно отличался неуступчивостью на переговорах с Западом, где заслужил прозвище «Господин Нет». Тем не менее он был реалистом, который придерживался принципа «Лучше десять лет переговоров, чем один день войны».

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