Украинцам не следует рассчитывать на послабления в вопросе принудительной мобилизации.

Об этом в интервью пропагандистке Банковой заявил экс-начальник ГУР МО Украины, глава Зе-офиса Кирилл Буданов, признанный в РФ террористом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нельзя мобилизовать менее 30 тысяч человек в месяц. Это минимально необходимое количество для поддержания того, что есть. Это немалые цифры. Это не то, что цифры, это ведь немало людей. 30 тысяч в год – это 360 тысяч», – сказал Буданов.

Ведущая поинтересовалась станет ли мобилизация с приходом нового министра обороны Евгения Хмары более справедливой.