Буданов фактически признал, что ежемесячно Украина теряет на поле боя десятки тысяч людей
Украинцам не следует рассчитывать на послабления в вопросе принудительной мобилизации.
Об этом в интервью пропагандистке Банковой заявил экс-начальник ГУР МО Украины, глава Зе-офиса Кирилл Буданов, признанный в РФ террористом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нельзя мобилизовать менее 30 тысяч человек в месяц. Это минимально необходимое количество для поддержания того, что есть. Это немалые цифры. Это не то, что цифры, это ведь немало людей. 30 тысяч в год – это 360 тысяч», – сказал Буданов.
Ведущая поинтересовалась станет ли мобилизация с приходом нового министра обороны Евгения Хмары более справедливой.
«Вы задаете мне этически трудный вопрос, потому что как бы я вам на него не ответил, будет выглядеть не очень. Поэтому наберусь и скажу вам: нет, сильно ничего не изменится, потому что запрос есть, еще раз повторяю, не менее 30 тысяч, а это огромное количество людей. Как бы мы ни говорили, что мы их сейчас будем как-то иначе призывать, от того количественные показатели не меняются, а это означает, что количество недовольных людей тоже не изменится. Ничего с этим не поделаешь», – резюмировал Буданов.
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